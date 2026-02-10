Mientras Henry Martín gana 4 millones de dólares en el América, este es el salario de Jorge Benguché para concretar la remontada con Olimpia

América y Olimpia van a definir a uno de los clasficados a los octavos de final de la Concachampions 2026. Ya en la siguiente ronda los espera Philadelphia Unión o Defence Force.

La ida acabó 1-2 a favor de Las Águilas, pero hay un jugador en particular que les metió miedo al cuerpo y se trata de Jorge Renán Benguché.

El delantero hondureño puso en aprietos al Ame e incluso su nombre suena en México como un posible fichaje para varios clubes. Ahora ¿Cuánto gana “El Toro”?

Esa es una pregunta que muchos se hacen y la verdad es que gana muy poco en comparación a lo que recibe Henry Martín, el mejor pagado del América.

Este es el salario de Jorge Benguché

Benguché percibiría en Olimpia un salario que supera los 20 mil dólares mensuales, esto lo reveló TD Más cuando el delantero era del interés de Saprissa y Alajuelense.

Esta es una cifra muy pequeña a comparación de lo que gana Henry Martín, capitán y uno de los grandes referentes del América.

Martín tiene un sueldo estimado de 70 millones de pesos anuales, lo que quiere decir que son más de 4 millones de dólares lo que le pagan Las Águilas.

Esto coloca sus ingresos mensuales por encima de los 5 millones de pesos mexicanos (aprox. $290,000 USD/mes), consolidándose como uno de los mejor pagados de la Liga MX.

Olimpia busca una remontada en la serie y sus chances pasan por el trabajo de Jorge Benguché. El partido está programado para las 7:00 de la noche del miércoles 11 de febrero en el estadio Ciudad de los Deportes.