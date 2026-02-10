Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Mientras Henry Martín gana 4 millones de dólares en el América, este es el salario de Jorge Benguché para concretar la remontada con Olimpia

América quiere finiquitar su llave contra el Olimpia, pero hay un jugador que amenaza a Las Águilas y ese es Jorge Benguché.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Jorge Benguché quiere ser el héroe del Olimpia y hacer una remontada histórica ante América.
Jorge Benguché quiere ser el héroe del Olimpia y hacer una remontada histórica ante América.

América y Olimpia van a definir a uno de los clasficados a los octavos de final de la Concachampions 2026. Ya en la siguiente ronda los espera Philadelphia Unión o Defence Force.

La ida acabó 1-2 a favor de Las Águilas, pero hay un jugador en particular que les metió miedo al cuerpo y se trata de Jorge Renán Benguché.

Igualado con Alajuelense y por encima de Saprissa: a lo que se aferra Olimpia para remontar contra América en Concachampions

ver también

Igualado con Alajuelense y por encima de Saprissa: a lo que se aferra Olimpia para remontar contra América en Concachampions

El delantero hondureño puso en aprietos al Ame e incluso su nombre suena en México como un posible fichaje para varios clubes. Ahora ¿Cuánto gana “El Toro”?

Esa es una pregunta que muchos se hacen y la verdad es que gana muy poco en comparación a lo que recibe Henry Martín, el mejor pagado del América.

Este es el salario de Jorge Benguché

Benguché percibiría en Olimpia un salario que supera los 20 mil dólares mensuales, esto lo reveló TD Más cuando el delantero era del interés de Saprissa y Alajuelense.

Esta es una cifra muy pequeña a comparación de lo que gana Henry Martín, capitán y uno de los grandes referentes del América.

Publicidad
Técnico del América solo ocupó siete palabras para soprender a Olimpia con Benguché y revela si le pondrá marca personal

ver también

Técnico del América solo ocupó siete palabras para soprender a Olimpia con Benguché y revela si le pondrá marca personal

Martín tiene un sueldo estimado de 70 millones de pesos anuales, lo que quiere decir que son más de 4 millones de dólares lo que le pagan Las Águilas.

Esto coloca sus ingresos mensuales por encima de los 5 millones de pesos mexicanos (aprox. $290,000 USD/mes), consolidándose como uno de los mejor pagados de la Liga MX.

Publicidad

Olimpia busca una remontada en la serie y sus chances pasan por el trabajo de Jorge Benguché. El partido está programado para las 7:00 de la noche del miércoles 11 de febrero en el estadio Ciudad de los Deportes.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Técnico del América solo ocupó siete palabras para soprender a Olimpia con Benguché
Honduras

Técnico del América solo ocupó siete palabras para soprender a Olimpia con Benguché

Rechazó a Alajuelense y Saprissa: el gran delantero de Centroamérica que tiene impactada a la Liga MX
Honduras

Rechazó a Alajuelense y Saprissa: el gran delantero de Centroamérica que tiene impactada a la Liga MX

Jorge Benguché responde al técnico del América y lo que dice de una remontada de Olimpia en México
Honduras

Jorge Benguché responde al técnico del América y lo que dice de una remontada de Olimpia en México

Tras la salida de Murillo, Olympique de Marsella toma tajante decisión con Roberto De Zerbi
Panama

Tras la salida de Murillo, Olympique de Marsella toma tajante decisión con Roberto De Zerbi

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo