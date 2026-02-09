Liberia vs. Alajuelense: a qué hora y cómo ver el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo de Copa

La serie más caliente de los cuartos de final del Torneo de Copa llega a su capítulo decisivo: Liberia recibe a Liga Deportiva Alajuelense con la ventaja mínima tras el golpe en el Morera Soto. La Liga, además, viene de un fin de semana exigente en el Clausura 2026, donde empató 1-1 con Herediano, por lo que llega con menos margen para la especulación y con la obligación de ir a buscarlo.

ver también Desde Alajuelense: Anthony Hernández lanza el mensaje que lo acerca a un rival directo en pleno Clausura 2026

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO Liberia vs. Alajuelense?

Día: martes 10 de febrero de 2026

martes 10 de febrero de 2026 Hora: 6:00 pm

Estadio: Edgardo Baltodano Briceño (Liberia)

Edgardo Baltodano Briceño (Liberia) TV: FUTV

Cómo llega Liberia

Los pamperos de José Saturnino Cardozo llegan con el envión de haber ganado 1-0 como visitantes en la ida, resultado que los deja a 90 minutos de meterse en semifinales. El tanto fue de Joaquín Alonso Hernández.

En el plano del Clausura, Liberia viene de un golpe fuerte: cayó 4-1 ante Puntarenas el fin de semana, así que esta vuelta también aparece como una gran chance de respuesta ante su gente.

ver también Machillo Ramírez sorprendido: tres joyas de Alajuelense se meten en el radar de Concacaf de la forma menos esperada

Cómo llega Alajuelense

La Liga de Oscar Machillo Ramírez aterriza en Guanacaste con la necesidad de remontar: perdió 0-1 en la ida y, si quiere seguir con vida, está obligada a ganar en el Baltodano.

Y en el Clausura, llega tras un partido durísimo: Alajuelense y Herediano empataron 1-1, un resultado que dejó claro que el equipo está compitiendo, pero que ahora debe transformar ese ritmo en goles para evitar una eliminación temprana en Copa.

Publicidad

Publicidad

Cómo se define la serie en caso de empate

En el Torneo de Copa, si la llave queda igualada tras la vuelta, se define directo por penales (sin tiempos extra). Además, no se aplica la regla del gol de visitante como criterio de desempate.

Las semifinales en la mira

El ganador de esta serie entre Alajuelense y Liberia enfrentará en semifinales al vencedor de Deportivo Saprissa vs. Carmelita, que se miden el miércoles 11 de febrero en el estadio Rafael Bolaños. La ida fue una paliza morada por 6-0 en el debut de Hernán Medford como DT del conjunto tibaseño.