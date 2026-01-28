Joseph Rosales a Inglaterra: la respuesta sobre las negociaciones por el hondureño: “Confirmado”

Sportsboom hizo saltar en Honduras una noticia que cambiaba todo para Joseph Rosales, hondureño que recién llegó al Austin FC de la MLS procedente del Minnesota United.

El catracho habría recibido el llamado del West Bromwich Albion de la segunda división de Inglaterra. Su entrenador Eric Ramsay, quiere fichar al volante/lateral, según la información que daban a conocer.

ver también Mientras Pedro Troglio lo espera en Banfield, esta decisión ha tomado José Mario Pinto con Olimpia

Ramsay ya lo conoce por su pasado en Minnesota, pero el Austin FC tiene su propia postura y el periodista Álvaro de la Rocha lo adelanta.

Rosales no saldrá del equipo y menos sabiendo que lo acaban de adquirir. También confirman que no hubo acercamientos por parte del club que pertenece a la segunda divisón de Inglaterra.

Lo cierto es que Rosales (25 años), todavía tiene la ilusión de jugar en Europa, equipos de Italia lo han buscado y también lo hizo Tigres el año pasado.

ver también Mientras Keyrol define su futuro, Keyvan Figueroa da el salto a este selecto equipo en Inglaterra

Joseph Rosales no se mueve de Austin FC

“Confirmado: El campamento de Joseph Rosales no ha recibido ningún tipo de comunicación oficial por parte de West Bromwich Albion de Inglaterra.

Publicidad

Publicidad

Pese a que Eric Ramsay, actual DT de WestBrom, dirigió al ‘Gladiador’ en MLS, lo cierto es que no han habido contactos.

Por los momentos Austin FC no planea vender al jugador al cual recién adquirió para la actual temporada”.

Publicidad

Tweet placeholder