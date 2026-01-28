Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Joseph Rosales a Inglaterra: la respuesta sobre las negociaciones por el hondureño: “Confirmado”

Joseph Rosales ha interesado a un equipo de Inglaterra, pero ha recibido una respuesta del Austin FC de la MLS.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Joseph Rosales, jugador de la selección de Honduras, interesa en Inglaterra.
Joseph Rosales, jugador de la selección de Honduras, interesa en Inglaterra.

Sportsboom hizo saltar en Honduras una noticia que cambiaba todo para Joseph Rosales, hondureño que recién llegó al Austin FC de la MLS procedente del Minnesota United.

El catracho habría recibido el llamado del West Bromwich Albion de la segunda división de Inglaterra. Su entrenador Eric Ramsay, quiere fichar al volante/lateral, según la información que daban a conocer.

Mientras Pedro Troglio lo espera en Banfield, esta decisión ha tomado José Mario Pinto con Olimpia

ver también

Mientras Pedro Troglio lo espera en Banfield, esta decisión ha tomado José Mario Pinto con Olimpia

Ramsay ya lo conoce por su pasado en Minnesota, pero el Austin FC tiene su propia postura y el periodista Álvaro de la Rocha lo adelanta.

Rosales no saldrá del equipo y menos sabiendo que lo acaban de adquirir. También confirman que no hubo acercamientos por parte del club que pertenece a la segunda divisón de Inglaterra.

Lo cierto es que Rosales (25 años), todavía tiene la ilusión de jugar en Europa, equipos de Italia lo han buscado y también lo hizo Tigres el año pasado.

Mientras Keyrol define su futuro, Keyvan Figueroa da el salto a este selecto equipo en Inglaterra

ver también

Mientras Keyrol define su futuro, Keyvan Figueroa da el salto a este selecto equipo en Inglaterra

Joseph Rosales no se mueve de Austin FC

“Confirmado: El campamento de Joseph Rosales no ha recibido ningún tipo de comunicación oficial por parte de West Bromwich Albion de Inglaterra.

Publicidad

Pese a que Eric Ramsay, actual DT de WestBrom, dirigió al ‘Gladiador’ en MLS, lo cierto es que no han habido contactos.

Por los momentos Austin FC no planea vender al jugador al cual recién adquirió para la actual temporada”.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mientras Keyrol define su futuro, Keyvan Figueroa da el salto a este selecto equipo
Honduras

Mientras Keyrol define su futuro, Keyvan Figueroa da el salto a este selecto equipo

Joseph Rosales recién llegó al Austin FC y recibe el llamado de un club de Inglaterra
Honduras

Joseph Rosales recién llegó al Austin FC y recibe el llamado de un club de Inglaterra

Costa Rica lo complica: Panamá recibe la noticia que podría perjudicarlo en el Mundial 2026
Mundial 2026

Costa Rica lo complica: Panamá recibe la noticia que podría perjudicarlo en el Mundial 2026

"Irme vendido": Anthony Hernández revela la oferta lejos de Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

"Irme vendido": Anthony Hernández revela la oferta lejos de Alajuelense

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo