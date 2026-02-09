Costa Rica vs. Puerto Rico: dónde ver y qué necesita la Sele para clasificar al Mundial Sub-17

Costa Rica está a un paso de sellar su clasificación al Mundial Sub-17 en Qatar y llega al duelo decisivo frente a Puerto Rico con una diferencia brutal de goles a favor. La Selección tica construyó su camino con goleadas históricas y ahora busca cerrar el Grupo D con autoridad.

Cuándo juegan Costa Rica vs. Puerto Rico

Partido: Costa Rica vs. Puerto Rico (Grupo D)

Costa Rica vs. Puerto Rico (Grupo D) Fecha: martes 10 de febrero

martes 10 de febrero Hora: 14:00

14:00 Sede: FCRF Field #2 (Alajuela, Costa Rica)

Dónde ver Guatemala vs. Haití en Centroamérica

Según la guía oficial de transmisiones de Concacaf, en Centroamérica los partidos se pueden ver por Disney+ y los canales de ESPN (según disponibilidad por país).

Cómo llegan: resultados que marcan la previa

Costa Rica debutó con 9-0 ante Islas Turcas y Caicos y luego firmó un histórico 26-0 contra Islas Vírgenes Británicas.

Puerto Rico abrió con 12-0 ante Islas Vírgenes Británicas y después ganó 3-0 a Islas Turcas y Caicos.

Qué necesita cada uno para clasificar

Costa Rica: ganar o empatar para asegurar el grupo .

ganar o empatar para . Puerto Rico: ganar para quedarse con el primer lugar.

