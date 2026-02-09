Costa Rica vs. Puerto Rico: dónde ver y qué necesita la Sele para clasificar al Mundial Sub-17

Costa Rica está a un paso de sellar su clasificación al Mundial Sub-17 en Qatar y llega al duelo decisivo frente a Puerto Rico con una diferencia brutal de goles a favor. La Selección tica construyó su camino con goleadas históricas y ahora busca cerrar el Grupo D con autoridad.
ver también
Costa Rica y Guatemala, a un paso del Mundial 2026: esto debe suceder para que ambas selecciones clasifiquen
Cuándo juegan Costa Rica vs. Puerto Rico
- Partido: Costa Rica vs. Puerto Rico (Grupo D)
- Fecha: martes 10 de febrero
- Hora: 14:00
- Sede: FCRF Field #2 (Alajuela, Costa Rica)
Dónde ver Guatemala vs. Haití en Centroamérica
Según la guía oficial de transmisiones de Concacaf, en Centroamérica los partidos se pueden ver por Disney+ y los canales de ESPN (según disponibilidad por país).
Cómo llegan: resultados que marcan la previa
Costa Rica debutó con 9-0 ante Islas Turcas y Caicos y luego firmó un histórico 26-0 contra Islas Vírgenes Británicas.
Puerto Rico abrió con 12-0 ante Islas Vírgenes Británicas y después ganó 3-0 a Islas Turcas y Caicos.
Qué necesita cada uno para clasificar
- Costa Rica: ganar o empatar para asegurar el grupo.
- Puerto Rico: ganar para quedarse con el primer lugar.