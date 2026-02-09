Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Concacaf

Costa Rica vs. Puerto Rico: dónde ver y qué necesita la Sele para clasificar al Mundial Sub-17

La Sele busca un boleto para el Mundial Sub.17 en Qatar y acá te contamos todos los detalles.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Costa Rica vs. Puerto Rico – Premundial Sub-17
© FedefútbolCosta Rica vs. Puerto Rico – Premundial Sub-17

Costa Rica está a un paso de sellar su clasificación al Mundial Sub-17 en Qatar y llega al duelo decisivo frente a Puerto Rico con una diferencia brutal de goles a favor. La Selección tica construyó su camino con goleadas históricas y ahora busca cerrar el Grupo D con autoridad. 

Costa Rica y Guatemala, a un paso del Mundial 2026: esto debe suceder para que ambas selecciones clasifiquen

ver también

Costa Rica y Guatemala, a un paso del Mundial 2026: esto debe suceder para que ambas selecciones clasifiquen

Cuándo juegan Costa Rica vs. Puerto Rico

  • Partido: Costa Rica vs. Puerto Rico (Grupo D)
  • Fecha: martes 10 de febrero
  • Hora: 14:00 
  • Sede: FCRF Field #2 (Alajuela, Costa Rica)

Dónde ver Guatemala vs. Haití en Centroamérica

Según la guía oficial de transmisiones de Concacaf, en Centroamérica los partidos se pueden ver por Disney+ y los canales de ESPN (según disponibilidad por país).

Cómo llegan: resultados que marcan la previa

Costa Rica debutó con 9-0 ante Islas Turcas y Caicos y luego firmó un histórico 26-0 contra Islas Vírgenes Británicas.

Puerto Rico abrió con 12-0 ante Islas Vírgenes Británicas y después ganó 3-0 a Islas Turcas y Caicos

Qué necesita cada uno para clasificar

  • Costa Rica: ganar o empatar para asegurar el grupo.
  • Puerto Rico: ganar para quedarse con el primer lugar.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Juega en La Sele, se quedó sin club y ya soltó la confirmación que ilusiona a Saprissa
Deportivo Saprissa

Juega en La Sele, se quedó sin club y ya soltó la confirmación que ilusiona a Saprissa

Mientras Piojo Herrera cobraba USD 350 mil en La Sele, esto es lo que podría pedir Guimaraes
Costa Rica

Mientras Piojo Herrera cobraba USD 350 mil en La Sele, esto es lo que podría pedir Guimaraes

Guimaraes se acerca a La Sele y Rolando Fonseca dice lo que pocos se animan
Costa Rica

Guimaraes se acerca a La Sele y Rolando Fonseca dice lo que pocos se animan

Pumas vs. San Diego: a qué hora y cómo ver el duelo entre Keylor Navas y Aníbal Godoy por Concachampions
Concacaf

Pumas vs. San Diego: a qué hora y cómo ver el duelo entre Keylor Navas y Aníbal Godoy por Concachampions

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo