No se salvó ni Mariano Torres: padre de Rachid Chirino arremetió contra los referentes y la afición de Saprissa por las críticas a su hijo

Rachid Chirino se ha convertido en uno de los futbolistas más criticados de Deportivo Saprissa. El rendimiento del extremo de 25 años no viene siendo el idóneo y estaba en la mira de la afición, que no le perdonó la expulsión del fin de semana en la victoria por 2-1 ante San Carlos.

La reprobación de La Cueva se hizo sentir con chiflidos que bajaron desde las gradas y desgastaron aún más el temple de Chirino, por lo que el padre del futbolista decidió salir al cruce con los tacos de punta contra todos, pero manteniendo al margen al club.

¿Qué dijo el padre de Rachid Chirino tras las críticas?

Carlos Chirino, padre del exatacante de AD San Carlos, externó su molestia con los morados en diálogo con Tigo Sports Radio: “La afición de Saprissa es muy irrespetuosa, con todo respeto. Sobre la institución no tengo nada que hablar, ahí jugaron los dos muchachos y estoy agradecido, pero eso ahí es sumamente complicado”.

Luego, hizo mención a una suerte de blindaje que hay con los más veteranos del equipo: “Hay jugadores que son más viejos ahí que se equivocan un montón y no pasa nada. Pueden botar 10 o 20 goles y no pasa nada. Los muchachos jóvenes apenas cometen un error y los quieren crucificar. Entonces, ¿a dónde va a estar la sangre joven del equipo?“, reclamó.

“Yo no he escuchado a un periodista nunca criticar a Mariano Torres, que es un gran jugador, pero nadie dice nada. Al muchacho le ha hecho falta el gol, pero no ha jugado mal como para decir que no sirve. El gol de San Carlos llegó por el error de jugadores grandes, pero si eso lo cometen otros, entonces es: ‘Sáquenlos’, ‘Es una perra’… eso no, la afición de Saprissa está equivocada”, manifestó Chirino.

Por último, confesó que hasta le planteó la posibilidad de dejar el club. “Yo le he dicho a él: ‘Si tenés que moverte de Saprissa, movete. ¿Acaso es el único equipo en este país donde usted puede jugar al fútbol y ser feliz?’ No, hay muchos otros equipos”.

Rachid Chirino tendrá una nueva oportunidad de redimirse ante los morados este jueves, en el partido de vuelta contra Carmelita por los cuartos de final del Torneo de Copa. Pero la verdadera prueba de fuego llegará en las dos jornadas siguientes del Clausura 2026, contra Liberia y Alajuelense, en el esperado clásico nacional.