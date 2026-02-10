Es tendencia:
En México le faltan al respeto a Olimpia y Eduardo Espinel los manda a callar de esta forma antes de enfrentar al América

América recibe al Olimpia en la vuelta de la Concachampions 2026 y en México no hablan tan bien del equipo catracho.

José Rodas

Por José Rodas

Eduardo Espinel estuvo en conferencia de prensa antes de enfrentar al América.
Olimpia vive horas decisivas antes de enfrentarse al América. El León llega a México con la tarea de remontar y ha recibido varios comentarios negativos desde suelo azteca.

En “Conexión MT” hablaron feo, fue Enrique Martínez Villar que irrespetó al club catracho antes de medirse a Las Águilas.

“No puedes comparar al Olimpia con el América, ni siquiera este América disminuido… (Olimpia tiene más títulos de Liga), bueno, si el América jugara en Honduras… No el Olimpia, el olimpita”.

Eso sí, uno de sus colegas, Jorge Lara lo puso en su lugar: “No le puedes decir Olimpita, porque es una falta de respeto, no le puedes decir así al equipo más importante de Honduras, actual bicampeón del fútbol hondureño, y por algo su lugar en esta competencia”.

Eduardo Espinel también responde sobre lo que dicen de Olimpia

En conferencia de prensa, el uruguayo Eduardo Espinel respondió a todos aquellos que subestiman a Olimpia de cara a la vuelta en el estadio Ciudad de los Deportes.

“No está subestimado Olimpia, por más que se diga que pueda ser goleado, que América va a pasar arriba, es normal por la diferencia, pero a nivel racional no podríamos competir, no en el 11 sino por muchas cosas… Hay presupuestos, cosas que se ponen en la mesa como cosas racionales”.

Muchos aún dicen que se pegan mucha patadas y Honduras tiene fútbol cavernícola. “No sé de la opinión de los demás ni porque dicen eso, pero Olimpia en cada campeonato demostró buen futbol o de la historia anterior que no puedo hablar. Este Olimpia local e internacional ha demostrado riquezas de no un encuentro, sino de jugar al fútbol, con jugadores y nombres, no estamos en condiciones de apelar lo que se dice, si es que se dice”.

Olimpia enfrenta al América el miércoles 11 de febrero a las 7:00 de la noche por la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026.

