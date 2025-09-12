Fernán Faerron terminó su vínculo con el Club Sport Herediano de manera anticipada. El defensor central decidió por su cuenta romper el contrato y declararse como agente libre a menos de una semana de que finalice el mercado de fichajes en Costa Rica.

El futbolista tico fue contundente sobre los motivos de su salida. Confesó que tuvo diferencias con la dirigencia de Jafet Soto y, después de pensarlo con tiempo, considera que es la mejor decisión que debía tomar. Ahora, tendrá que buscar equipo para su nuevo destino.

El primer equipo que se interesó en Faerron fue el Deportivo Saprissa, pero finalmente no se hará realidad debido a razones especialmente económicas. En las últimas horas, el defensor recibió una respuesta desde la Liga Deportiva Alajuelense que también le cierra las puertas.

Publicidad

Publicidad

ver también “Nada nuevo”: esposa de Fernán Faerron rompe el silencio y cuenta la verdad sobre la salida de Herediano

¿Qué grande de Costa Rica rechaza el fichaje de Fernán Faerron?

En una encuesta realizada por el Diario La Nación, cerca de 1000 manudos respondieron acerca de una posible vuelta de Fernán Faerron al club y un 77,5%, no tuvo dudas en votar la opción de “ni pensarlo, descartado“. El otro 22,5% confesó que le gustaría volver a verlo con la camiseta rojinegra.

Encuesta realizada por La Nación.

Publicidad

A este gran número de rechazo por la afición de Alajuelense, hay que agregar que a Faerron le bajaron el pulgar desde el camerino manudo a un presunto regreso, por este motivo no lo buscarán.

Publicidad

Por el momento, el futuro de Fernán Faerron parece estar en Europa. El ahora ex Herediano tendría todo listo para continuar su carrera en Turquía. Según la información del periodista Kevin Jiménez, están a la espera de cerrar toda la documentación con el Team para concretar este traspaso.