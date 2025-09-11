Fernán Faerron vetado en Alajuelense: sale a la luz la verdadera razón por la que no lo buscan y genera polémica

El abrupto final de Fernán Faerron en el Herediano sorprendió a muchos en el fútbol nacional. El defensor rescindió su contrato con el Team a solo días del cierre del mercado de fichajes del Apertura 2025, dejando en el aire su futuro inmediato y generando especulaciones sobre un posible regreso a alguno de los clubes grandes del país.

Con Saprissa mostrando interés en sumarlo a sus filas, surgió la duda de si Alajuelense, equipo donde el zaguero debutó en primera división, también estaría dispuesto a abrirle las puertas. Sin embargo, la realidad es otra y en el Morera Soto no tienen planes de ir por él.

¿Por qué Alajuelense no va por Faerron?

La revelación llegó de la mano del periodista Josué Quesada en el programa Teléfono Rojo, donde aseguró que la ausencia de interés de Alajuelense en Faerron no se debe a razones deportivas ni económicas, sino a un tema mucho más delicado: el rechazo interno de la propia plantilla.

Publicidad

Publicidad

Según Quesada, varios referentes del camerino, entre ellos Celso Borges, Ronald Matarrita y Washington Ortega, han dejado claro que no desean que regrese el defensor. El historial de cruces y tensiones que Faerron tuvo con la Liga en el pasado parece haber dejado cicatrices que aún no sanan.

Publicidad

El zaguero, pese a haberse formado y debutado con la camiseta manuda, protagonizó episodios polémicos enfrentando a su exequipo en otras etapas de su carrera, lo que deterioró la relación con figuras importantes del club. Esa memoria pesa fuerte hoy en el seno liguista y termina cerrándole la puerta de regreso.

Publicidad

ver también Alajuelense deja ir a otro campeón: Machillo Ramírez le muestra la salida y refuerza a otro club de Costa Rica

De esta forma, mientras Saprissa mantiene la intención de analizar su fichaje, la Liga Deportiva Alajuelense ha dejado en claro, por decisión de su vestuario, que Fernán Faerron no es una opción. Una nueva señal de cómo los antecedentes extracancha pueden marcar el rumbo de la carrera de un futbolista.