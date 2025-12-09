Retorno a Costa Rica: Fernán Faerron recibe la propuesta que lo aleja de Europa y podría llevarlo a enfrentar a Herediano

La semana pasada, el defensor Fernán Faerron sorprendió al fútbol costarricense al revelar en sus redes sociales que se encontraba junto a su familia en Móstoles, Madrid.

Según la información del periodista Kevin Jiménez, el futbolista de 25 años viajó a España con un objetivo puntual: “Faerron viajó para reunirse con su representante, viendo opciones en el extranjero. Hay opciones; a nivel nacional hay equipos que lo quieren, pero no ha tenido ese éxito a la hora del fichaje”, explicó en el programa Seguimos.

ver también Limpieza en Herediano: las 3 primeras víctimas de la escoba de Jafet Soto tras el fracaso en el Apertura 2025

Con su futuro en pausa desde que rescindió su contrato con el Club Sport Herediano a mitad de temporada, el zaguero se encuentra en el Viejo Continente intentando definir de una vez por todas cuál será su próximo paso.

Un llamado desde Costa Rica

Aunque la prioridad del internacional tico es continuar su carrera como legionario, en los últimos días surgió una propuesta desde Costa Rica que podría modificar sus planes. El ex Herediano y Alajuelense recibió un llamado de Guadalupe FC, club que buscará escapar del descenso en el Clausura 2026 bajo el mando de Mauricio Wright.

El equipo gerenciado por Robert Garbanzo se contactó con Faerron, y aunque en un principio declinó el llamado, podría verse obligado a reconsiderar su postura si no aparecen opciones firmes en Europa. “En Guadalupe intentaron hacer una oferta a Faerron; de momento dijo que no. Su prioridad es estar en Europa”, reiteró Jiménez este lunes.

Publicidad

Publicidad

Guadalupe busca armarse hasta los dientes para una segunda vuelta que supere ampliamente lo mostrado en el Apertura 2025, donde los recién ascendidos compartieron el fondo de la tabla con San Carlos, obteniendo apenas 18 puntos en 13 partidos disputados.

La inactividad de Faerron

El defensor regresó del fútbol de Ucrania para disputar el Apertura 2025, pero apenas duró 15 minutos en su primer partido: sufrió una fractura metatarsiana justamente ante Guadalupe el pasado 24 de julio. Después de perderse cinco encuentros más durante su rehabilitación, terminó rescindiendo su contrato con el Team.

Publicidad

ver también Robo a Alajuelense: Jafet Soto se lanza por una figura de Olimpia que está en la mira del Machillo Ramírez

De esta manera, Fernán Faerron no juega un partido oficial desde hace seis meses, un detalle que podría pesar en la búsqueda de nuevas oportunidades en Europa.