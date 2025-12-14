Este domingo, toda Honduras quedó sorprendida la decisión que comunicó Samuel García, dueño y fundador del Olancho FC. Pidió que los Potros sean retirados de la Liga Nacional, por lo que serán desafiliados pronto tras el pedido del mandatario.

Todo esto sucedió después de la polémica y llamativa decisión arbitral de Julio Guity. En el partido entre Olancho y Platense, Potros tenía un tiro libre a favor cerca del área rival cuando el juego iba 1-1 y quedaba poco más de un minuto para el final.

Las palabras de Samuel García y por qué se retirará Olancho FC de la Liga Nacional

Antes de lanzar la falta, el árbitro pitó el final del encuentro y dejó a Olancho sin posibilidades de patear con tiempo por jugarse. Por este motivo y tantos otros que reveló Samuel García en diálogo con Diario Diez, el equipo de los Potros se desafiliará de la Liga Nacional.

“Ya hablé con Marathón y con Rolin Peña y le dije que nosotros no seguimos, a nosotros que nos metan multa, que nos desafilien, porque eso es lo que andan buscando, desafiliarme, porque como yo dije que pido la renuncia de Jorge Salomón, entonces por eso me están haciendo la vida imposible, entonces no les voy a dar gusto, mejor nos retiramos“, confirmó García.

Además, dejó dos denuncias que siembra muchas sospechas entre los dirigentes del fútbol catracho: “Yo creo que este es el mejor momento de retirarnos. Lo que viene es la desafiliación del equipo, lo van a desafiliar porque necesitan meter un equipo de San Pedro Sula, porque eso es lo que quieren, tener un Victoria y un Choloma para meterle 5 a 0 y 7 a 0“.

Y avisó que pronto comunicarán oficialmente la decisión final: “Precisamente por eso es que la emprenden conmigo, porque todo el que invierte en el fútbol de Honduras que no es del grupo que maneja el fútbol de Honduras, lo desafilian, ¿por qué desafiliaron al Vida cree usted? Le quitaron contrato de la televisora y lo hundieron, ahí está. Nosotros ya lo vamos a comunicar oficialmente en un momento“.

