En La Cueva no lo quieren: la figura de Saprissa que se llevó una silbada de la afición a pesar de la victoria ante Cartaginés

La afición de Saprissa hizo sentir su descontento a pesar de haber clasificado a la final del Torneo Apertura 2025.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Uno de los titulares fue muy criticado.
© Prensa SaprissaUno de los titulares fue muy criticado.

Este domingo, el Deportivo Saprissa consiguió una victoria por 2-1 frente a Cartaginés y luego obtuvo el pase a la final del Torneo Apertura 2025 tras el pitazo final. El Monstruo Morado jugará otra instancia decisiva en la que enfrentará a Alajuelense.

A pesar del buen clima que se vivió en La Cueva por la victoria y la posterior clasificación, uno de los dirigidos por Vladimir Quesada recibió abucheos por parte de la afición morada.

Marvin Loría, el principal señalado por la afición de Saprissa por su nivel

El señalado por los aficionados fue Marvin Loría, quien fue titular en el duelo de vuelta contra los de Cartago. El DT de Saprissa decidió sacarlo del terreno de juego en la segunda parte. A los 58′ precisamente fue sustituido por Ariel Rodríguez.

No hay ninguna descripción de la foto disponible.
Prensa Saprissa.

El ex Portland Timbers salió de cambio cuando el juego iba 0-0 e inmediatamente se sintió una silbatina general por parte de la afición. Loría no tuvo un buen juego y fue muy criticado también en las redes sociales de Saprissa.

Comentarios como “basta de Marvin Loría, es uno menos“, “a Loría lo tienen que despedir con efecto inmediato“, “me resulta inexplicable lo de Marvin Loría, lo peor que he visto en mi vida“, son los que más se leen en X sobre el rendimiento y lo que piensa la afición del jugador morado.

Cabe aclarar que Loría todavía tiene seis meses más de contrato con el Deportivo Saprissa. Si bien en enero ya podrá conversar con cualquier equipo, en el Monstruo aún no han hablado sobre una posible renovación ni tampoco hay rumores.

