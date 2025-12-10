“Empezará a entrenar”: Fernán Faerron sorprende a Costa Rica y cierra acuerdo con un club tico para el 2026

El mercado de fichajes en Costa Rica comienza a moverse rumbo al Clausura 2026 y uno de los protagonistas inesperados es Fernán Faerron. El defensor, quien ha pasado por Alajuelense y Herediano y que venía recuperándose de una lesión, tomó una decisión que nadie veía venir y que podría marcar el rumbo de su carrera en los próximos meses.

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Faerron viajó recientemente a Europa para reunirse con su representante y analizar posibles oportunidades en el extranjero. La prioridad del zaguero es continuar su carrera en el Viejo Continente, a pesar de que varios clubes nacionales han mostrado interés en contratarlo.

Sin embargo, mientras espera que se concrete alguna oferta internacional, Guadalupe FC decidió adelantarse. El club gerenciado por Robert Garbanzo contactó a Faerron con la intención de sumarlo cuanto antes. En un inicio, el defensor rechazó la propuesta, reafirmando que su prioridad es Europa. Pero la situación cambió en las últimas horas.

¿Qué acuerdo tiene Fernán Faerron con Guadalupe?

La última actualización confirmó que Fernán Faerron empezará a entrenar con Guadalupe FC para ponerse a punto físicamente, mientras define su futuro inmediato. “Empezará a entrenar y se espera que salga a Europa en enero. Tiene algunas opciones. Ya está recuperado de su lesión”, añadió Jiménez.

De esta manera, el ex Herediano se integará a los trabajos del equipo guadalupano en una especie de “preparación puente”, un movimiento que sorprende al fútbol nacional y que, al mismo tiempo, deja abierta la posibilidad de un traspaso internacional en las primeras semanas del 2026.

Por ahora, el defensor dará un paso clave: recuperar ritmo, mostrarse y mantenerse listo para el reto que él mismo se fijó, aunque el destino final aún no está escrito.