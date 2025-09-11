No es Alajuelense: Fernán Faerron se acaba de ir de Herediano, pero ya “interesa” a otro equipo de Costa Rica

La salida de Fernán Faerron, una de las figuras de Club Sport Herediano, tomó por sorpresa a propios y extraños. El defensor central dejó el Team a solo diez días de que cierre el mercado de fichajes del Apertura 2025 en Costa Rica, lo que le deja un margen muy reducido para encontrar acomodo en otro equipo.

De inmediato surgieron las especulaciones sobre un posible regreso a clubes grandes como la Liga Deportiva Alajuelense o Deportivo Saprissa. Por plazos de inscripción no habría problema, ya que el libro de pases se mantendrá abierto hasta el próximo 20 de setiembre. Sin embargo, la pregunta de fondo es si alguno de estos equipos cuenta con las condiciones necesarias para concretar la llegada del zaguero.

¿Cuál es el equipo de Costa Rica que quiere a Fernán Faerrón?

En ese sentido, el periodista Josué Quesada reveló que el club realmente interesado en Faerron no es Alajuelense, sino el Deportivo Saprissa. La posibilidad del Monstruo morado aparece en el horizonte como la alternativa más fuerte para el futuro inmediato del defensor.

El interés, no obstante, choca de frente con la realidad financiera del conjunto tibaseño. El propio presidente del club, Erick Lonis, ha reconocido en reiteradas ocasiones que Saprissa atraviesa un momento económico complicado, al punto de manejar un presupuesto “bien furris” y con la necesidad de ajustarse al límite en materia salarial.

Esto convierte el posible fichaje de Faerron en una negociación cuesta arriba. Aunque el interés está sobre la mesa, la parte económica representa el mayor obstáculo, y el margen de maniobra se reduce con el cierre del mercado cada vez más cerca.

Por ahora, el futuro del defensor se mantiene en suspenso. Lo único seguro es que no seguirá en Herediano, y que Saprissa es el que aparece como principal interesado. Lo que falta por resolver es si las finanzas del club morado permitirán que el fichaje se concrete en tiempo récord.