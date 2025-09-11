El Club Sport Herediano no está pasando por su mejor momento en la Liga Promerica. Este miércoles volvió a perder ante Cartaginés y apenas suma una victoria en los últimos cinco encuentros. Además, se quedó afuera de la fase de grupos de la Copa Centroamericana. Los resultados, hasta ahora, no se le están dando a Hernán Medford.

Por si fuera poco, el Pelícano perderá a una figura importante para el plantel de los Florenses. Se trata de la salida de Fernán Faerrón, quien confirmó que rompió su contrato con el Team y ya no seguirá siendo parte del club después de haber llegado en 2023.

A través de sus redes sociales, el bicampeón con Herediano reveló que fue él quien “solicitó la finalización” de la relación laboral con el cuadro rojiamarillo. “El motivo responde a diferencias en temas contractuales“, explicó Faerrón sobre la razón de su finiquito.

“Consideré que lo mejor era dar un paso al lado“, agregó el zaguero central. Está claro que estas diferencias tienen que ver con el presidente, Jafet Soto, debido a que no se han puesto de acuerdo en su contrato.

¿Dónde seguirá su carrera Fernán Faerrón tras salir de Herediano?

De esta manera, Fernán Faerrón es agente libre. El mercado de fichajes en Costa Rica todavía sigue abierto hasta el próximo miércoles 17 de septiembre. El zaguero central tiene menos de una semana para conseguir equipo si quiere continuar en el campeonato nacional.

Los pobres números de Fernán Faerrón en la temporada 2025-2026

Cabe recordar que el defensor central sigue lesionado. En lo que va de la temporada 2025-2026, apenas jugó un partido. Fueron apenas 15′ ante Guadalupe en la primera jornada del Apertura. Fue el juego en el que se lesionó y tuvo que ser operado posteriormente de una fractura del quinto metatarsiano en su pie izquierdo. Con esta falta de ritmo, pierde terreno en la Selección de Costa Rica y también la posibilidad de tener un destino mejor que el de Herediano.