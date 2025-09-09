Aarón Suárez se despidió de Alajuelense, pero un detalle dejó entrever su descontento con el Machillo Ramírez y generó polémica

Aarón Suárez cerró este martes su etapa como jugador de Liga Deportiva Alajuelense con un mensaje en redes sociales en el que repasó lo que significaron sus cuatro años en el club. El volante de 23 años emprende una nueva aventura en el Iğdır FK de la segunda división de Turquía, pero su despedida no pasó inadvertida entre los aficionados manudos.

En su publicación, el número diez agradeció a la institución, a sus compañeros y a la afición por el apoyo recibido durante su paso por el club. Hubo una ausencia dentro de su despedida de la Liga.

¿Cuál fue el mensaje de despedida de Aarón Suárez?

“He tenido 4 años de muchas vivencias, aprendizajes y experiencias. Y lo más importante es agradecerle a Dios por permitirme formar parte de esta institución tan grande, también agradecerle a mis compañeros, al club y a la afición por todo el cariño, apoyo y respeto que recibí desde el primer día. Le deseo todo lo mejor y muchos éxitos a la Liga”, escribió Aarón Suárez.

Sin embargo, un detalle llamó poderosamente la atención. En su mensaje, Aarón Suárez no mencionó al entrenador Óscar Ramírez, quien en esta temporada le dio pocos minutos y fue uno de los más criticados. El DT hasta llegó incluso a incluirlo en la lista de jugadores a los que la directiva debía buscarles club. Ese silencio, interpretado por muchos como un desaire, rápidamente generó polémica entre la afición.

En redes sociales, varios seguidores señalaron que la omisión no fue casualidad, sino un gesto que deja en evidencia el descontento del futbolista con la gestión del Machillo. La falta de protagonismo en el torneo local terminó acelerando su salida, pese a que Suárez es considerado uno de los talentos más prometedores de su generación.

La situación abre un nuevo debate sobre la relación de Ramírez con jóvenes figuras de la institución y cómo su manejo puede influir en la permanencia o salida de jugadores claves. Lo cierto es que Suárez ya tiene un nuevo destino en Turquía, pero su adiós dejó más que palabras: también expuso una fractura que, de momento, divide opiniones en la casa manuda.