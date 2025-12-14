Este domingo, el Deportivo Saprissa logró vencer nuevamente al Club Sport Cartaginés y se quedó con el pase a la final tras un global de 4-2 a su favor. Ahora, le tocará enfrentarse ni más ni menos que contra el clásico rival, la Liga Deportiva Alajuelense.

Una de las grandes incógnitas sobre esta final es la presencia de Mariano Torres, quien recibió un golpe muy fuerte en el partido de ida contra Cartaginés y no fue convocado para la revancha en La Cueva por la gravedad de la lesión.

Luego de haber finalizado el encuentro en el Ricardo Saprissa, una de las preguntas que recibió Vladimir Quesada en conferencia de prensa fue sobre el estado de salud del capitán morado. Sin muchos detalles, sembró la duda si estará para la final ante la Liga.

¿Qué dijo Vladimir Quesada sobre la presencia de Mariano Torres en la final contra Alajuelense?

“El capitán no ha podido estar en otras ocasiones. Es muy importante dentro y fuera del terreno. Era importante darle descanso. En el Fello Meza recibió un golpe muy fuerte. Estos días le van a venir muy bien y esperamos que se recupere lo mejor posible para que pueda saltar al terreno“, respondió sobre cómo se encuentra el mediocampista argentino.

A pesar de la importancia del capitán, el DT morado confía en quienes lo reemplazaron: “Es una persona que lee muy bien el fútbol. Ayuda a sus compañeros, pero hay otros veintitanto que de igual manera son muy importantes para nuestra institución. Cubrieron de muy buena manera a Mariano“.

En Saprissa aún no han dado un reporte médico oficial para conocer lo que tiene Mariano Torres. Su lesión es muscular y la arrastra desde antes de las semifinales. Por eso, la afición comienza a preocuparse sobre su presencia en las finales ante Alajuelense.

