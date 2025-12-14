Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Liga Promérica

Vladimir Quesada revela lo que todo Saprissa estaba esperando sobre Mariano Torres antes de la final con Alajuelense: “Muy bien”

Tras ausentarse en la revancha contra Cartaginés, Vladimir Quesada respondió sobre la situación de Mariano Torres.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El técnico habló del mediocampista morado.
© Prensa SaprissaEl técnico habló del mediocampista morado.

Este domingo, el Deportivo Saprissa logró vencer nuevamente al Club Sport Cartaginés y se quedó con el pase a la final tras un global de 4-2 a su favor. Ahora, le tocará enfrentarse ni más ni menos que contra el clásico rival, la Liga Deportiva Alajuelense.

Una de las grandes incógnitas sobre esta final es la presencia de Mariano Torres, quien recibió un golpe muy fuerte en el partido de ida contra Cartaginés y no fue convocado para la revancha en La Cueva por la gravedad de la lesión.

Luego de haber finalizado el encuentro en el Ricardo Saprissa, una de las preguntas que recibió Vladimir Quesada en conferencia de prensa fue sobre el estado de salud del capitán morado. Sin muchos detalles, sembró la duda si estará para la final ante la Liga.

Vladimir Quesada ya calienta el clásico de la final y amenaza a Alajuelense con lo que tanto enorgullece a Saprissa: “Extender el torneo”

ver también

Vladimir Quesada ya calienta el clásico de la final y amenaza a Alajuelense con lo que tanto enorgullece a Saprissa: “Extender el torneo”

¿Qué dijo Vladimir Quesada sobre la presencia de Mariano Torres en la final contra Alajuelense?

El capitán no ha podido estar en otras ocasiones. Es muy importante dentro y fuera del terreno. Era importante darle descanso. En el Fello Meza recibió un golpe muy fuerte. Estos días le van a venir muy bien y esperamos que se recupere lo mejor posible para que pueda saltar al terreno“, respondió sobre cómo se encuentra el mediocampista argentino.

A pesar de la importancia del capitán, el DT morado confía en quienes lo reemplazaron: “Es una persona que lee muy bien el fútbol. Ayuda a sus compañeros, pero hay otros veintitanto que de igual manera son muy importantes para nuestra institución. Cubrieron de muy buena manera a Mariano“.

En Saprissa aún no han dado un reporte médico oficial para conocer lo que tiene Mariano Torres. Su lesión es muscular y la arrastra desde antes de las semifinales. Por eso, la afición comienza a preocuparse sobre su presencia en las finales ante Alajuelense.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Decisión tomada con Mariano Torres: Vladimir Quesada sorprende a Saprissa
Deportivo Saprissa

Decisión tomada con Mariano Torres: Vladimir Quesada sorprende a Saprissa

Saprissa recibe la peor noticia sobre Mariano Torres
Deportivo Saprissa

Saprissa recibe la peor noticia sobre Mariano Torres

Quesada explica su decisión más cuestionada en Saprissa
Deportivo Saprissa

Quesada explica su decisión más cuestionada en Saprissa

La queja de Nicolás Samayoa que sorprende a todos en Guatemala tras disputar las semifinales con Municipal
Guatemala

La queja de Nicolás Samayoa que sorprende a todos en Guatemala tras disputar las semifinales con Municipal

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo