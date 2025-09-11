Mientras Saprissa se interesa por fichar a Fernán Faerron, el ex Herediano recibe este oferta desde Europa

La salida de Fernán Faerron del Club Sport Herediano sacudió el mercado de fichajes en Costa Rica. El defensor central se desvinculó del Team a solo días de que cierre el periodo de inscripciones del Apertura 2025, situación que abrió inmediatamente la puerta a especulaciones sobre su futuro.

Uno de los primeros clubes en interesarse fue el Deportivo Saprissa. Según trascendió, los morados analizan seriamente la posibilidad de incorporar al zaguero como refuerzo de última hora. Sin embargo, Erick Lonis ha reconocido públicamente que la situación económica del club es complicada, lo que hace difícil concretar nuevas contrataciones en este momento.

A pesar de esas limitaciones, el nombre de Faerron sigue en la mesa en Tibás. Para el Monstruo, sería una oportunidad de fortalecer una zona defensiva que ha sido duramente cuestionada tras la eliminación en la Copa Centroamericana, la derrota en el clásico frente a Alajuelense y la reciente caída ante Puntarenas.

¿Cuál es la oferta que recibió Fernán Faerron del exterior?

No obstante, el interés de Saprissa podría quedarse en nada frente a una alternativa mucho más atractiva para el futbolista. El periodista Kevin Jiménez informó que el jugador tiene sobre la mesa una propuesta del fútbol de Turquía, que dependerá de que se cierre primero la salida definitiva de Faerron con Herediano.

Fernán Faerron tiene una propueta de Turquía. (Foto: Kevin Jiménez)

“Fernán Faerron tiene una oferta en Turquía, esperan cerrar toda la salida con Herediano para concretarlo”, reveló Jiménez en sus redes sociales, confirmando que el futuro del defensor podría estar mucho más cerca de Europa que de Tibás.

En ese escenario, el Saprissa se encuentra en desventaja. El club morado sueña con reforzar su defensa, pero Faerron podría aprovechar la oportunidad de volver a dar un salto internacional y abrir un nuevo capítulo en su carrera, dejando a los tibaseños una vez más con las manos vacías en el mercado.