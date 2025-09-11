“Nada nuevo”: esposa de Fernán Faerron rompe el silencio y cuenta la verdad sobre la salida de Herediano

La salida de Fernán Faerron del Club Sport Herediano sigue dando de qué hablar y ahora se sumó un capítulo inesperado con la voz más cercana al jugador. El defensor dejó al Team a pocos días del cierre del mercado de fichajes del Apertura 2025, en medio de múltiples versiones que intentan explicar su abrupta desvinculación.

En primera instancia, Tigo Sports publicó que la razón principal de su salida habría sido un conflicto relacionado con su salario. Según la información divulgada, Faerron no estaba recibiendo la totalidad de su pago debido a la lesión que lo mantenía fuera de las canchas. Ante esto, el futbolista habría exigido cobrar el monto completo, situación que generó roces con la dirigencia florense y terminó en la decisión de rescindir el contrato.

Sin embargo, esa versión no tardó en ser cuestionada. La polémica llegó cuando la esposa del jugador, Laura Ortega, utilizó sus redes sociales para desmentir la información y acusar a los medios de difundir datos incorrectos sin siquiera haber conversado con el propio Fernán Faerron.

¿Qué dijo la esposa de Fernán Faerron sobre su salida de Herediano?

“Nop. Esa no fue la razón, mínimo tratar de informarse bien, porque ni media pregunta le han hecho a Fernan como para venir a desinformar y querer hacer quedar mal solo para que les den bola. Nada nuevo de ustedes”, escribió con dureza, dejando claro su malestar.

El mensaje reaviva las dudas sobre lo que realmente ocurrió entre Faerron y la directiva del Herediano, y si hubo otros factores detrás de la decisión de poner fin a su vínculo contractual. Lo cierto es que, por ahora, la salida sigue envuelta en un manto de versiones encontradas y sin un comunicado oficial detallado por parte del club.

Con el mercado de fichajes todavía abierto hasta el 20 de setiembre, el futuro del defensor está en el aire. Entre rumores de interés de Saprissa y hasta ofertas que llegan desde Europa, Faerron sigue siendo protagonista en el ambiente futbolístico costarricense, ahora con un añadido: la defensa pública de su esposa frente a lo que considera información errónea.