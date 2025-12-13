“Hasta pronto”: Fernán Faerron cambia su futuro en Costa Rica y así lo anunció

Fernán Faerron interrumpió su contrato con el Club Sport Herediano de forma unilateral. El defensor central dejó la institución florense por decisión propia. Explicó que su salida se debió a factores que venían desde mucho antes que Heredia sea bicampeón.

Sin entrar en detalles, el ex zaguero de la Selección de Costa Rica decidió cortar el vínculo en el mes de septiembre. Desde entonces, no volvió a entrenar con ningún equipo.

En la última semana, Faerron viajó a Europa para reunirse con su representante, ya que su intención es permanecer allí. Sin embargo, todavía no consiguió propuestas concretas para firmar por algún equipo. Por eso, volverá a Costa Rica para seguir su carrera.

El club de Costa Rica que tendrá a Fernán Faerron en sus entrenamientos

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Fernán comenzará a entrenar en el Guadalupe FC para ponerse en forma física y luego poder marcharse al continente europeo.

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, su esposa Laura Ortega compartió una historia en la que comunicó el regreso de Fernán Faerron a suelo costarricense: “Hasta pronto“, escribió sobre la imagen que posaron juntos con su hija Elisa.

De esta manera, se confirma la vuelta de Fernán Faerron a Costa Rica para reanudar su preparación física. Lo hará sin contrato, ya que su prioridad es no jugar en la Liga Promérica.