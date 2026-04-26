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Alajuelense y Cartaginés EN VIVO y en simultáneo: minuto a minuto de la fecha 18 que define al último semifinalista del Clausura 2026

Siga por acá el minuto a minuto de los partidos Liberia vs. Alajuelense y Guadalupe vs. Cartaginés. Los dos equipos visitantes pulsean por meterse en la fase final, donde esperan Herediano, Saprissa y los liberianos.

Alajuelense en la cuerda floja

Estos son los resultados que la Liga necesita ante Liberia para clasificar a la fase final.

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Así se juega la fecha 18: hora y TV

Todos tendrán lugar en simultáneo, desde las 4:00 p.m.

  • Liberia vs. Alajuelense — Repretel (Canal 6) o FUTV— Estadio Edgardo Baltodano Briceño.
  • Guadalupe vs. Cartaginés — FUTV — Estadio "Colleya" Fonseca.
  • Puntarenas vs. Saprissa — Tigo Sports — Estadio "Lito" Pérez.

¡Bienvenido al minuto a minuto de la definición del Clausura 2026!

En FCA le traemos la previa de los últimos tres juegos de la fase regular. Y más adelante, las incidencias de cada uno de ellos, que definirán al último clasificado. ¿Será Alajuelense o Cartaginés?

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Minuto a minuto de la definición del Torneo Clausura 2026.
© LDAMinuto a minuto de la definición del Torneo Clausura 2026.

Se avecina una jornada desbordante de emociones en el fútbol de Costa Rica. Este domingo 26 de abril, se completará la última fecha del Torneo Clausura 2026 con tres partidos sumamente atractivos que impactarán en la parte alta de la tabla de posiciones.

Aunque el foco estará puesto en dos de ellos, pues definirán el devenir de los últimos dos equipos que pelean por quedarse con el último boleto a las semifinales: Liga Deportiva Alajuelense, el vigente campeón, y Club Sport Cartaginés.

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Los de la Vieja Metrópoli se están quedando con el cuarto lugar, pues acumulan 29 puntos. Por lo que el equipo de Óscar “Machillo” Ramírez, quinto con 26 unidades, necesita ganarle a Municipal Liberia y que su rival directo pierda sí o sí ante el ya descendido Guadalupe FC para desplazarlo por diferencia de goles.

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