Alajuelense y Cartaginés EN VIVO y en simultáneo: minuto a minuto de la fecha 18 que define al último semifinalista del Clausura 2026

En FCA le traemos la previa de los últimos tres juegos de la fase regular. Y más adelante, las incidencias de cada uno de ellos, que definirán al último clasificado. ¿Será Alajuelense o Cartaginés?

Estos son los resultados que la Liga necesita ante Liberia para clasificar a la fase final.

Se avecina una jornada desbordante de emociones en el fútbol de Costa Rica. Este domingo 26 de abril, se completará la última fecha del Torneo Clausura 2026 con tres partidos sumamente atractivos que impactarán en la parte alta de la tabla de posiciones.

Aunque el foco estará puesto en dos de ellos, pues definirán el devenir de los últimos dos equipos que pelean por quedarse con el último boleto a las semifinales: Liga Deportiva Alajuelense, el vigente campeón, y Club Sport Cartaginés.

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Los de la Vieja Metrópoli se están quedando con el cuarto lugar, pues acumulan 29 puntos. Por lo que el equipo de Óscar “Machillo” Ramírez, quinto con 26 unidades, necesita ganarle a Municipal Liberia y que su rival directo pierda sí o sí ante el ya descendido Guadalupe FC para desplazarlo por diferencia de goles.