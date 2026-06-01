“Contacto directo”: el otro equipo de Costa Rica que dejaría a Cartaginés sin José Mario Pinto

José Mario Pinto es uno de los jugadores de Olimpia que se quedó sin contrato en los próximos días espera definir su futuro.

El futuro del futbolista José Mario Pinto sigue en el aire, pero las cartas ya están sobre la mesa. El jugador cuenta con varias opciones importantes para continuar su carrera, aunque todavía no toma una decisión final.

Desde el pasado sábado, Cartaginés de Costa Rica le presentó una propuesta oficial al mediocampista. Sin embargo, la firma aún no se ha concretado. La directiva del equipo “Brumoso” ya dejó claro que no está dispuesta a esperar por mucho tiempo, por lo que el reloj corre para el hondureño.

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Sporting San José se mete en el futuro de Pinto

Cartaginés no es el único interesado en tierras ticas. Álvaro de la Rocha confirman que José Miguel Cubero, gerente deportivo del Sporting FC, se comunicó directamente con Pinto para expresarle el fuerte interés que tienen de ficharlo.

“Ha tenido contacto directo con José Miguel Cubero, gerente deportivo de Sporting FC que le hizo saber su interés por ficharlo”, detalló el comunicador.

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Por otro lado, la posibilidad de quedarse en casa sigue muy viva. El Olimpia quiere retener a toda costa a su jugador y la oferta de renovación continúa latente sobre la mesa.

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Aunque no hay nada concreto ni ofertas formales, el entorno del jugador ha recibido llamadas e intereses informales de ligas más lejanas, específicamente de Grecia, Uzbekistán y Australia.

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Por ahora, José Mario Pinto analiza cada opción con calma, pero la presión de los clubes , especialmente la de Cartaginés, podría acelerar su decisión en las próximas horas.

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En resumen

Cartaginés ya le dio una propuesta oficial, pero no está dispuesto a esperar mucho por su firma.

Sporting FC conversó directamente con él para mostrarle su interés, mientras que Olimpia busca renovarlo.

El jugador aún no decide y también ha recibido llamadas informales desde Grecia, Uzbekistán y Australia, pero sin nada concreto.