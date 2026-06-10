Gerardo Paiz causa enojo en Guatemala con sus palabras sobre Luis Fernando Tena

La Selección de Guatemala atraviesa uno de sus momentos más complicados en el inicio de 2026, luego de sumar derrotas consecutivas ante Canadá, Argelia, República Checa y Ecuador. Los malos resultados han provocado cuestionamientos hacia el cuerpo técnico encabezado por Luis Fernando Tena, aunque desde la dirigencia de la Federación Nacional de Futbol dejaron claro que el proyecto continuará sin cambios.

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Tras los recientes tropiezos en los amistosos de la Fecha FIFA de junio, el presidente de la federación, Gerardo Paiz, salió al paso de las críticas y defendió la continuidad del estratega mexicano. El dirigente recordó que los encuentros fueron programados como parte de la preparación del combinado nacional frente a rivales de primer nivel que estarán presentes en la próxima Copa del Mundo 2026.

Paiz fue enfático al explicar que el objetivo principal de estos compromisos no era medir resultados inmediatos, sino evaluar el rendimiento del equipo frente a selecciones de jerarquía internacional. “El técnico está bien, nosotros sabíamos que estos partidos amistosos eran juegos de preparación, son contra equipos que van al Mundial, que son fuertes y no pretendíamos salir a ganarles, claro que se hace la lucha, pero son equipos mejor preparados”, aseguró el máximo dirigente del fútbol guatemalteco.

La Federación respalda a Luis Fernando Tena

Además del respaldo deportivo, Paiz también dejó claro que existen aspectos contractuales que fortalecen la continuidad del seleccionador nacional. “El profe Luis Fernando Tena va a continuar, aparte de la calidad y de lo que nosotros sabemos que él ha trabajado tiene una cláusula de rescisión alta y en la Federación no estamos para ese tipo de pagos”, afirmó, descartando cualquier posibilidad de una salida anticipada del entrenador.

Pese a la preocupación que generan los resultados, la federación mantiene la confianza en el proceso y ya enfoca sus esfuerzos en los próximos desafíos oficiales. “Tena va a continuar, ahora nos enfocaremos en la Nations League, el equipo se preparará para eso, esperamos hacer un buen papel para poder estar en la Copa Oro”, agregó Paiz al referirse a los objetivos inmediatos de la Azul y Blanco.

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Por ahora, Guatemala deberá trabajar para revertir una racha negativa que ha encendido las alarmas entre la afición. Con cuatro derrotas en cuatro partidos durante 2026, el combinado nacional buscará reencontrarse con las victorias en la próxima edición de la Liga de Naciones de Concacaf, torneo que será determinante para recuperar confianza y fortalecer un proyecto que, al menos desde la dirigencia, sigue teniendo el respaldo absoluto.

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