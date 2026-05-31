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“Lo traigo”: equipo de Costa Rica sueña con fichar a Joel Campbell tras su salida de Alajuelense

Campbell gana interés en un rival directo de Alajuelense después de no renovar su contrato y quedar libre.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El ex manudo podría tener un nuevo equipo.
© Prensa AlajuelenseEl ex manudo podría tener un nuevo equipo.

Joel Campbell todavía se encuentra en la búsqueda de un nuevo equipo para continuar su carrera profesional. El mediocampista no renovó su contrato con la Liga Deportiva Alajuelense por razones futbolísticas según trascendió por parte del entrenador Ismael Rescalvo.

Desde que se comunicó oficialmente que no seguiría en Alajuelense, aparecieron varios interesados en hacerse de los servicios del ex Arsenal. No obstante, muchos habría rechazado la posibilidad de contratarlo por cuestiones económicas.

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Amarini Villatoro quiere a Joel Campbell en Cartaginés

Uno de los que quiere contar con Campbell es el entrenador del Cartaginés, Amarini Villatoro. El técnico guatemalteco tuvo una entrevista con el periodista José Pablo Alfaro y aseguró que si tuviera el presupuesto suficiente se llevaría al talentoso jugador.

Lo de Campbell no creo que pase que no lo quieran los equipos. 7 u 8 lo van a querer, pero el problema es el presupuesto. Yo lo traigo. Si tuviera el presupuesto si lo tendría en mi equipo. Tiene 33 años“, manifestó el DT de Cartago sobre el interés en Joel.

Además, respondió en qué lugar del campo colocaría al ex manudo: “A mi me gusta jugando por derecha, a perfil cambiado. Es un jugador de ahí para adentro que te mata, es muy desequilibrante y es el último de los grandes referentes. Yo no he visto a Joel jugar mal una final“.

En las últimas horas, también surgió la posibilidad de que Joel Campbell jugara en El Salvador en la próxima temporada. Si bien no se reveló qué equipo está interesado, el futbolista no vería con malos ojos dejar Costa Rica de acuerdo a la información que trascendió.

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En resumen

  • Joel Campbell no renovó contrato con la Liga Deportiva Alajuelense por razones futbolísticas.
  • El entrenador Amarini Villatoro admitió que ficharía a Campbell para Cartaginés si tuviera presupuesto.
  • El futbolista de 33 años evalúa la posibilidad de jugar la próxima temporada en El Salvador.

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