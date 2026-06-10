Corea del Sur vs. República Checa: a qué hora y dónde ver el partido del Mundial 2026 en Centroamérica

Entérese cuándo juegan Corea del Sur vs. República Checa del segundo partido del Mundial 2026, a qué hora, en qué canal verlo en Centroamérica.

La Selección de Corea del Sur y República Checa continuarán la actividad de la primera jornada del Grupo A de la Copa del Mundo del 2026, en el que sabiendo el resultado de primera hora de México ante Sudáfrica intentarán dar un paso importante para poderse situar en la parte alta de la tabla.

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El compromiso entre los coreanos y checos se disputará en la cancha de las Chivas del Guadalajara, en el que sin duda los ojos de los mexicanos estarán encima, tomando en cuenta que serán sus rivales de los próximos juegos y así tendrán un parámetro de lo que pueda pasar.

Cuándo juegan Corea del Sur vs. República Checa

El partido entre Corea del Sur y República Checa se disputará este jueves 11 de junio de 2026 sobre el césped del Estadio Akron, en la Ciudad de Guadalajara, México. El árbitro central dará la orden de inicio en los siguientes horarios para la región centroamericana:

20:00 horas: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 21:00 horas: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Corea del Sur vs. República Checa en Centroamérica

La transmisión del Corea Del Sur ante República Checa estará a cargo de las cadenas poseedoras de los derechos de la FIFA en Centroamérica, tanto en TV abierta como por plataformas de streaming:

Panamá: RPC y TVMAX.

RPC y TVMAX. Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica (Canal 7).

Fox, Fox+ y Teletica (Canal 7). El Salvador: Canal 4, TCS Go y Tigo Sports.

Canal 4, TCS Go y Tigo Sports. Guatemala: Tigo Sports

Tigo Sports Honduras: Tigo Sports, Fox, Canal 5, TSI y Telecadena

Tigo Sports, Fox, Canal 5, TSI y Telecadena Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10.

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Cómo llega Corea del Sur

Los coreanos fueron uno de los primeros conjuntos en llegar a México, su preparación la cerraron el 3 de junio cuando le ganaron 1-0 a El Salvador en su último fogueo, previamente golearon 5-0 a Trinidad y Tobago en lo que fueron sus enfrentamientos ante conjuntos de Concacaf.

Por otra parte, Corea también jugó ante un combinado de la UEFA, al caer 1-0 contra Austria, y sin duda el resultado más catastrófico lo tuvo en marzo cuando cayó 4-0 frente a Costa De Marfil.

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Cómo llega República Checa

Los checos lograron clasificar al Mundial por medio del repechaje, dejando en el camino a Irlanda en las semifinales y luego a Dinamarca, siendo uno de los que se metieron a última hora a la justa.

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En lo que respecta a sus fogueos solamente organizaron dos partidos los checos, solamente tuvieron dos con las victorias de 2-1 contra Kosovo y la semana anterior que se impusieron 3-1 a Guatemala.