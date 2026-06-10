Concacaf avisa al grupo de Panamá en el Mundial 2026 con un inesperado mensaje sobre Ismael Díaz

A una semana del debut de Panamá en la Copa del Mundo, Ismael Díaz aparece como una de las amenazas.

La Selección de Panamá ya tiene todo listo para hacer su estreno en el Mundial 2026. Los dirigidos por Thomas Christiansen finalizaron sus amistosos de preparación y se encuentran en Ontario, donde están entrenando desde este lunes.

En la previa del inicio de la Copa del Mundo este jueves 11 de junio, la Concacaf, en representación del seleccionado panameño, mandó un mensaje a los rivales que tendrá en el Grupo L: Ghana, Croacia e Inglaterra.

La confederación destacó a Ismael Díaz como la principal carta ofensiva que tendrá Panamá en el Mundial 2026 y mencionó su participación en la última Copa Oro, la cual podría ser clave en esta cita mundialista.

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El reconocimiento de Concacaf a Ismael Díaz a días del debut de Panamá en el Mundial 2026

“Llega al torneo como una de las mayores amenazas ofensivas de Panamá. El delantero se alzó con el premio al máximo goleador de la Copa Oro de la Concacaf 2025 al marcar seis goles, demostrando una capacidad goleadora que podría resultar crucial en el escenario mundial“, detalló la Concacaf para hablar del delantero canalero.

Además del goleador de los Canaleros, el otro que resaltó la Concacaf fue Edgardo Fariña: “Se ha convertido en una figura clave en la defensa de Panamá. El imponente central tendrá la tarea de ayudar a contener a algunos de los atacantes más potentes del torneo“.

Ismael Díaz tiene grandes posibilidades de ser titular contra Ghana en el debut el 17 de junio. No así Edgardo Fariña, quien fue suplente en la prueba contra Brasil. En dicho encuentro, Christiansen optó por una línea de 5 en el fondo y colocó a Fidel Escobar, José Córdoba y Andrés Andrade.

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En resumen