Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Desde Alajuelense sentencian su futuro: esto pasará con Wardy Alfaro si Machillo Ramírez se va tras el Clausura 2026

En LDA tienen un criterio muy claro sobre Wardy Alfaro, asistente de Óscar Ramírez: ¿Será o no el sucesor del "Macho"?

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Wardy Alfaro junto a su mentor, Óscar Ramírez.
© Jorge Navarro / La NaciónWardy Alfaro junto a su mentor, Óscar Ramírez.

Óscar Ramírez podría dirigir este domingo por última vez a Liga Deportiva Alajuelense. El rival será Municipal Liberia, en el Estadio Edgardo Baltodano, y necesitan ganarle sí o sí —al igual que mañana a Puntarenas— para soñar con clasificar como cuarto a la fase final del Torneo Clausura 2026.

Si el campeón nacional consigue ambos resultados pero Cartaginés no le da una mano, perdiendo con el ya descendido Guadalupe, se consumará oficialmente su prematura eliminación. Y una de las consecuencias podría ser que se termine el ciclo del “Machillo”, quien tiene contrato hasta junio y no está desesperado por renovarlo.

Pase lo que pase, la posición de la directiva rojinegra es contundente: quieren que el estratega de 61 años siga al mando del equipo. “Si usted me pregunta, yo esperaría que Óscar tome la decisión de continuar por mucho tiempo en este proyecto tan lindo que tenemos, incluso con un nuevo estadio”, afirmó días atrás el gerente general del club, Marco Vásquez.

Si el Machillo no renueva, Wardy Alfaro no será su sucesor

El periodista Ferlin Fuentes aseguró este miércoles a través de un posteo en X que Wardy Alfaro, mano derecha de Óscar Ramírez en su cuerpo técnico, “no está contemplado para ser el absoluto de LDA”.

“Estoy preparado”: el DT que suena para reemplazar a Machillo Ramírez confirma su futuro en Alajuelense

ver también

“Estoy preparado”: el DT que suena para reemplazar a Machillo Ramírez confirma su futuro en Alajuelense

Desde que arrancó el semestre, se viene mencionando la posibilidad de que el ex entrenador de la categoría U-17 de la Liga sea el sucesor del DT más ganador en la historia del club. Sin embargo, Fuentes reveló que algunos dirigentes de Alajuelense consideran que “Wardy debe quemar etapas”.

Por lo tanto, con el adueñamiento de Alfaro del banquillo manudo prácticamente descartado en caso de que el “Macho” decida dar un paso al costado, el futuro de la dirección técnica de la Liga se vuelve una incógnita tomando en cuenta que uno de los principales candidatos, José Saturnino Cardozo, está cerca de extender su ligamen con Liberia.

Publicidad

Datos clave

  • Sucesión descartada: la directiva de Alajuelense no contempla a Wardy Alfaro como reemplazo inmediato de Óscar Ramírez en caso de que este no renueve.
  • Pese a ser la mano derecha del “Machillo”, en el club consideran que Alfaro aún debe “quemar etapas” antes de asumir el mando absoluto.
  • La intención total de la dirigencia es que Óscar Ramírez continúe al frente del proyecto, independientemente de si logran clasificar a semifinales.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El problema de Machillo que podría hacerlo dejar Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

El problema de Machillo que podría hacerlo dejar Alajuelense

Alajuelense vs. Puntarenas: a qué hora y dónde ver el partido
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense vs. Puntarenas: a qué hora y dónde ver el partido

"Falló el camerino": en Alajuelense ya tomaron una decisión con la continuidad del Machillo Ramírez
Liga Deportiva Alajuelense

"Falló el camerino": en Alajuelense ya tomaron una decisión con la continuidad del Machillo Ramírez

Alajuelense podría perder a una de sus máximas figuras
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense podría perder a una de sus máximas figuras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo