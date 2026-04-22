Desde Alajuelense sentencian su futuro: esto pasará con Wardy Alfaro si Machillo Ramírez se va tras el Clausura 2026

Óscar Ramírez podría dirigir este domingo por última vez a Liga Deportiva Alajuelense. El rival será Municipal Liberia, en el Estadio Edgardo Baltodano, y necesitan ganarle sí o sí —al igual que mañana a Puntarenas— para soñar con clasificar como cuarto a la fase final del Torneo Clausura 2026.

Si el campeón nacional consigue ambos resultados pero Cartaginés no le da una mano, perdiendo con el ya descendido Guadalupe, se consumará oficialmente su prematura eliminación. Y una de las consecuencias podría ser que se termine el ciclo del “Machillo”, quien tiene contrato hasta junio y no está desesperado por renovarlo.

Pase lo que pase, la posición de la directiva rojinegra es contundente: quieren que el estratega de 61 años siga al mando del equipo. “Si usted me pregunta, yo esperaría que Óscar tome la decisión de continuar por mucho tiempo en este proyecto tan lindo que tenemos, incluso con un nuevo estadio”, afirmó días atrás el gerente general del club, Marco Vásquez.

Si el Machillo no renueva, Wardy Alfaro no será su sucesor

El periodista Ferlin Fuentes aseguró este miércoles a través de un posteo en X que Wardy Alfaro, mano derecha de Óscar Ramírez en su cuerpo técnico, “no está contemplado para ser el absoluto de LDA”.

ver también “Estoy preparado”: el DT que suena para reemplazar a Machillo Ramírez confirma su futuro en Alajuelense

Desde que arrancó el semestre, se viene mencionando la posibilidad de que el ex entrenador de la categoría U-17 de la Liga sea el sucesor del DT más ganador en la historia del club. Sin embargo, Fuentes reveló que algunos dirigentes de Alajuelense consideran que “Wardy debe quemar etapas”.

Por lo tanto, con el adueñamiento de Alfaro del banquillo manudo prácticamente descartado en caso de que el “Macho” decida dar un paso al costado, el futuro de la dirección técnica de la Liga se vuelve una incógnita tomando en cuenta que uno de los principales candidatos, José Saturnino Cardozo, está cerca de extender su ligamen con Liberia.

Publicidad

Publicidad

Datos clave