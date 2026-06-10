¿Qué es el “cooling break” en el Mundial 2026 y cuánto dura?

La Copa del Mundo 2026 no solo traerá un formato ampliado con 48 selecciones, también marcará un antes y un después en la protección física de los futbolistas. La FIFA confirmó que todos los partidos del torneo contarán de manera obligatoria con el denominado cooling break, una medida que busca minimizar los efectos de las altas temperaturas que podrían registrarse en Estados Unidos, México y Canadá durante la competencia.

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Durante años, las pausas de hidratación fueron utilizadas únicamente en circunstancias específicas, cuando las condiciones climáticas alcanzaban niveles considerados de riesgo. Sin embargo, para el Mundial de 2026 la máxima autoridad del fútbol decidió dar un paso más allá y convertir esta herramienta en una norma universal, garantizando que los jugadores tengan espacios establecidos para recuperarse físicamente en cada encuentro.

¿Qué es el “cooling break” en el Mundial 2026?

El cooling break consiste en una interrupción temporal del partido para que los futbolistas puedan hidratarse, refrescarse y recibir indicaciones tácticas de sus entrenadores. La medida debutó en una Copa del Mundo durante Brasil 2014, cuando el intenso calor obligó a implementar protocolos especiales para proteger la salud de los protagonistas dentro del terreno de juego.

La gran novedad para la edición de 2026 es que estas pausas ya no dependerán de mediciones de temperatura o de índices climáticos específicos. Cada encuentro contará con dos descansos obligatorios, uno en cada tiempo, programados aproximadamente en el minuto 22 de cada mitad. Según explicó la FIFA, cada interrupción tendrá una duración exacta de tres minutos, aunque los árbitros podrán realizar pequeños ajustes si existe alguna lesión o detención previa.

Además del beneficio físico para los jugadores, la implementación del sistema busca ofrecer una estructura más predecible para la organización del torneo y las transmisiones televisivas. Durante estos espacios, los futbolistas podrán hidratarse, utilizar toallas frías y recibir instrucciones estratégicas de sus cuerpos técnicos, mientras los equipos médicos monitorean cualquier señal de agotamiento por calor.

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La decisión también surge tras las experiencias recientes en competiciones disputadas en territorio norteamericano, donde varios futbolistas manifestaron su preocupación por las condiciones climáticas. Con esta medida, la FIFA pretende garantizar igualdad para todas las selecciones, independientemente de si juegan en estadios abiertos, recintos climatizados o ciudades con temperaturas más moderadas, convirtiendo al cooling break en una de las grandes innovaciones reglamentarias que acompañarán al Mundial 2026.

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