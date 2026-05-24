El primer mensaje de Fernán Faerron tras confirmarse que Alajuelense lo tiene en la mira

Mientras su nombre suena para regresar a Alajuelense tras el rechazo de Liberia por Yeison Molina, Fernán Faerron mostró cómo se prepara físicamente.

Este domingo, en medio de la ola de rumores sobre su futuro, Fernán Faerron reapareció en su cuenta oficial de Instagram. Mientras su representante y los clubes definen cuál será su próximo destino, el zaguero de 25 años se mantiene entrenando a tope.

Con el pase en su poder tras finalizar su participación en el Torneo Clausura 2026 con Cartaginés, Faerron busca mantener el ritmo físico de cara a la exigencia de la próxima temporada.

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El defensor reposteó una publicación de su entrenador personal, Luis Sánchez, donde se lo ve realizando una intensa rutina de sentadillas con pesas sobre los hombros.

La historia que publicó Fernán Faerron, quien ya no tiene contrato con Cartaginés (Instagram).

¿Fernán Faerron vuelve a Alajuelense?

Liga Deportiva Alajuelense sufre en la zona baja tras las graves lesiones de Guillermo Villalobos y Santiago Van der Putten, y su plan principal para tapar ese hueco era Yeison Molina. Sin embargo, Municipal Liberia rechazó tres ofertas formales de la gerencia manuda por exigencia de su técnico, José Saturnino Cardozo.

Ante la negativa pampera y el alto costo salarial que significa repatriar a Julio Cascante desde la MLS, la Liga activó los sondeos por Faerron. Según confirmó el periodista Kevin Jiménez, la directiva ya hizo los primeros acercamientos y el jugador estaría dispuesto a regresar a la institución.

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Fernán Faerron vería con buenos ojos la posibilidad de volver a Alajuelense (Instagram).

El primer paso de Faerron por el Morera Soto estuvo marcado por roces en el camerino, por lo que si Alajuelense decide presentar una oferta formal, la directiva deberá evaluar primero el impacto que su regreso tendría entre los referentes del plantel.

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Cartaginés no se rinde y ¿qué pasa con España?

Mientras Alajuelense analiza si avanza a fondo por Faerron, en la Vieja Metrópoli no tiran la toalla: la directiva del Club Sport Cartaginés sigue presionando para intentar retenerlo.

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Por si fuera poco, el defensor ya tenía firmado un acuerdo con un equipo de la Segunda División de España, por lo que antes que nada tendrá resolver su situación legal en Europa y decidir si cumple su objetivo de dar el salto como legionario.

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En síntesis