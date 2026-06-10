Costa Rica volvió a sufrir tres goles después de lo que había sido la caída ante Colombia. Esta vez contra Inglaterra.

Este miércoles, la Selección de Costa Rica completó su fecha FIFA del mes de junio. Fue goleada en contra por 3-0 ante su par de Inglaterra, que sacó a relucir su jerarquía y dejó sin ninguna posibilidad a la Tricolor de acercarse a la portería rival.

Nuevamente, los dirigidos por el Bocha Batista sufrieron tres goles como ocurrió ante Colombia. En lo que va del ciclo del entrenador argentino, La Sele no pudo ganar todavía. Fue un empate contra Jordania y desde entonces acumuló tres derrotas consecutivas.

Sobre el poderío de los ingleses, Batista fue contundente: “Es la realidad. Estamos con un equipo joven, en construcción. Muchos chicos jóvenes. Debutaron Madriz y Johnson y, lógicamente, estamos jugando ante una potencia que puede ser campeón del mundo, con grandísimos jugadores“.

ver también Inglaterra 3-0 Costa Rica: resumen y goles de la victoria de los ingleses ante La Sele

Además, manifestó el principal desafío que tiene como entrenador de La Sele: “Hoy no estar en un Mundial duele y en el camino hay que jugar eliminatoria, Copa Oro, Liga de Naciones. El gran objetivo es el Mundial 2030, pero para llegar ahí se debe empezar como estamos haciendo ahora, con renovación de jugadores, y en el medio tenés competencia contra rivales fuertes“.

El futuro de la Selección de Costa Rica tras los amistosos

Con esta doble fecha terminada, el próximo compromiso será la Liga de Naciones Concacaf. En el mes de septiembre, hará su debut en el grupo de la Liga A, el cual será sorteada el próximo 23 de julio. Durante lo que resta del año, La Sele competirá en este certamen.

En marzo de 2027, se disputará el Final Four en una sede a confirmar. Para llegar a esta instancia, la Tricolor tendrá que estar entre los dos primeros de su grupo y luego superar la fase de los cuartos de final que se llevará a cabo en noviembre de este año.

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En resumen