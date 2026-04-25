Cómo está la tabla de posiciones del Clausura 2026 en Costa Rica tras el empate de Herediano: Alajuelense pende de un hilo

Luego del poco emocionante empate que dejó el duelo entre AD San Carlos y Municipal Pérez Zeledón en la apertura de la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica, el líder Club Sport Herediano cerró su participación en la fase regular recibiendo a Sporting FC.

La tónica fue la misma que la del viernes: el Carlos Alvarado fue testigo de un 0-0 con pocas emociones que no hace más que reconfirmar a los florenses como los grandes ganadores de esta primera fase, asegurando su cupo en una eventual Gran Final.

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La fecha continuará este domingo 26 de abril con los platos fuertes: Alajuelense, que solo puede ganar, visita a Liberia, mientras que en simultáneo Cartaginés, que con una victoria o un empate eliminará a los manudos, choca ante el descendido Guadalupe, y Saprissa hace lo propio con Puntarenas.

La tabla de posiciones del Clausura 2026

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Así se juega la jornada 18