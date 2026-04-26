La Liga Deportiva Alajuelense aún no comunicó la decisión que tomará con Óscar Ramírez después de su participación en el Clausura 2026. Desde la directiva manuda se mostraron cautelosos públicamente, aunque ya estaría todo resuelto en la interna.

Todo parece indicar que Machillo Ramírez no seguirá siendo el entrenador del primer equipo rojinegro, ya que según la información que se filtró recientemente la Liga estaría negociando con un nuevo técnico para la próxima temporada.

De acuerdo a lo que comunicó el periodista Andrés González en Teletica Radio, el elegido por la dirigencia rojinegra es José Saturnino Cardozo, quien justamente es el DT rival de la Liga en el cierre de la jornada 18 del campeonato nacional.

ver también Fuera de Alajuelense: las 4 figuras de Machillo Ramírez que podrían salir del club tras el Clausura 2026

El periodista confirmó que Alajuelense ofertó por el paraguayo: “La Liga fue a buscar a Saturnino Cardozo. A la primera oferta Saturnino dijo que no con un monto superior al que gana en Liberia, ahora no cierra la posibilidad. Sabe que si esto lo alarga poco a poco y con la necesidad de la Liga, puede ganar un dinerito más. Liberia trató de renovar y la respuesta de Cardozo fue no, esperemos. Es un técnico cotizado, lo han buscado hasta desde México“.

En Liberia confían en que Saturnino Cardozo renovará su contrato

De esta manera, Saturnino Cardozo también aguarda al cierre del Clausura 2026 para elegir al equipo que comandará en el Apertura 2026. En Liberia, el gerente deportivo Hancer Zúñiga expresó que tiene conversaciones avanzadas para renovar a su actual DT.

Saturnino Cardozo puso a Liberia en semifinales del campeonato nacional. Foto: Prensa Liberia.

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“Todo va por muy buen camino, esperemos ya esta semana concretar. La parte económica ya pasa a un segundo plano, hemos resuelto esa parte, son detallitos nomás que no se han concretado por el momento de la competencia en el que estamos. No hemos querido desenfocar ni mucho menos, pero créame que hay muy buen ambiente de ambas para continuar con el proyecto“, dijo este domingo en la previa del duelo decisivo en el Baltodano Briceño.

Serán días de tira y afloje teniendo en cuenta que Saturnino Cardozo no le cierra las puertas a Alajuelense. Además, según la información del periodista mencionado, por el momento rechazó la propuesta del conjunto liberiano.

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En resumen

La Liga Deportiva Alajuelense ofertó por José Saturnino Cardozo para la próxima temporada.

ofertó por para la próxima temporada. El técnico Saturnino Cardozo rechazó una propuesta inicial de renovación del Municipal Liberia .

rechazó una propuesta inicial de renovación del . Óscar Ramírez dejaría su cargo como entrenador tras finalizar el torneo Clausura 2026.