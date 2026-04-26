¿Qué pasa si Alajuelense gana, empata o pierde contra Liberia en la última jornada del Clausura 2026?

Alajuelense llega a la última jornada del Clausura 2026 con un panorama muy complicado. El equipo de Machillo Ramírez se jugará ante Liberia sus últimas opciones de meterse en semifinales, en un cierre donde ganar es prácticamente obligatorio.

Tras un torneo irregular, la Liga ya no depende únicamente de sí misma. Además de sacar el resultado ante Liberia, necesitará que Cartaginés tropiece para mantener viva la esperanza de clasificar entre los cuatro mejores.

En cuanto a sus números en el torneo, Alajuelense ha tenido un rendimiento irregular que explica su posición en la tabla. El equipo rojinegro registra 7 victorias, 5 empates y 5 derrotas, cifras que lo mantienen fuera de los puestos de clasificación y reflejan la falta de consistencia a lo largo del Clausura 2026.

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Los escenarios de Alajuelense ante Liberia en la última jornada

Si Alajuelense gana:

La Liga llegaría a 29 puntos y se metería de lleno en la pelea por el cuarto lugar. En caso de que Cartaginés pierda ante Guadalupe, ambos quedarían igualados en puntos, por lo que la clasificación se definiría por criterios de desempate (diferencia de goles u otros).

Si Alajuelense empata:

El panorama se complica muchísimo. Con 27 puntos, quedaría prácticamente fuera de la pelea, ya que no le alcanzaría para superar a Cartaginés.

Si Alajuelense pierde:

Quedaría automáticamente eliminado del Clausura 2026. Sin sumar en la última jornada, no tendría ninguna opción matemática de meterse entre los cuatro primeros y diría adiós a las semifinales.

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Liga Deportiva Alajuelense

¿Cuándo juega Alajuelense ante Liberia?

Alajuelense juega ante Liberia hoy domingo 26 de abril a las 4:00 p.m. (hora de Costa Rica) en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño.

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Datos claves

Alajuelense está obligado a ganarle a Liberia para llegar a 29 puntos y seguir con opciones de semifinales.

para llegar a y seguir con opciones de semifinales. Si gana y Cartaginés pierde ante Guadalupe , ambos igualarían en puntos y todo se definiría por criterios de desempate .

, ambos igualarían en puntos y todo se definiría por . Si Alajuelense empata o pierde, quedaría prácticamente sin opciones o eliminado automáticamente del Clausura 2026.