Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

¿Qué pasa si Alajuelense gana, empata o pierde contra Liberia en la última jornada del Clausura 2026?

Alajuelense define su futuro ante Liberia: qué necesita en la última jornada para seguir con vida o despedirse del Clausura 2026.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Alajuelense se juega la vida ante Liberia
© AlajuelenseAlajuelense se juega la vida ante Liberia

Alajuelense llega a la última jornada del Clausura 2026 con un panorama muy complicado. El equipo de Machillo Ramírez se jugará ante Liberia sus últimas opciones de meterse en semifinales, en un cierre donde ganar es prácticamente obligatorio.

Tras un torneo irregular, la Liga ya no depende únicamente de sí misma. Además de sacar el resultado ante Liberia, necesitará que Cartaginés tropiece para mantener viva la esperanza de clasificar entre los cuatro mejores.

En cuanto a sus números en el torneo, Alajuelense ha tenido un rendimiento irregular que explica su posición en la tabla. El equipo rojinegro registra 7 victorias, 5 empates y 5 derrotas, cifras que lo mantienen fuera de los puestos de clasificación y reflejan la falta de consistencia a lo largo del Clausura 2026.

Alajuelense lo limpió sin piedad y ahora se muere por eliminar a Machillo Ramírez del Clausura 2026: “Tomé una buena decisión”

ver también

Alajuelense lo limpió sin piedad y ahora se muere por eliminar a Machillo Ramírez del Clausura 2026: “Tomé una buena decisión”

Los escenarios de Alajuelense ante Liberia en la última jornada

Si Alajuelense gana:
La Liga llegaría a 29 puntos y se metería de lleno en la pelea por el cuarto lugar. En caso de que Cartaginés pierda ante Guadalupe, ambos quedarían igualados en puntos, por lo que la clasificación se definiría por criterios de desempate (diferencia de goles u otros).

Si Alajuelense empata:
El panorama se complica muchísimo. Con 27 puntos, quedaría prácticamente fuera de la pelea, ya que no le alcanzaría para superar a Cartaginés.

Si Alajuelense pierde:
Quedaría automáticamente eliminado del Clausura 2026. Sin sumar en la última jornada, no tendría ninguna opción matemática de meterse entre los cuatro primeros y diría adiós a las semifinales.

Publicidad
Imagen

Liga Deportiva Alajuelense

¿Cuándo juega Alajuelense ante Liberia?

Alajuelense juega ante Liberia hoy domingo 26 de abril a las 4:00 p.m. (hora de Costa Rica) en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Publicidad

Datos claves

  • Alajuelense está obligado a ganarle a Liberia para llegar a 29 puntos y seguir con opciones de semifinales.
  • Si gana y Cartaginés pierde ante Guadalupe, ambos igualarían en puntos y todo se definiría por criterios de desempate.
  • Si Alajuelense empata o pierde, quedaría prácticamente sin opciones o eliminado automáticamente del Clausura 2026.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mariano Torres confiesa el verdadero motivo por el que piensa retirarse
Deportivo Saprissa

Mariano Torres confiesa el verdadero motivo por el que piensa retirarse

Lo limpiaron de LDA y ahora se muere por eliminar a Machillo Ramírez del Clausura
Liga Deportiva Alajuelense

Lo limpiaron de LDA y ahora se muere por eliminar a Machillo Ramírez del Clausura

Fuera de Alajuelense: las 4 figuras que podrían salir tras el Clausura 2026
Liga Deportiva Alajuelense

Fuera de Alajuelense: las 4 figuras que podrían salir tras el Clausura 2026

Ayuda para LDA: Marvin Angulo lanza el mensaje que nadie en Saprissa quería escuchar
Liga Deportiva Alajuelense

Ayuda para LDA: Marvin Angulo lanza el mensaje que nadie en Saprissa quería escuchar

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo