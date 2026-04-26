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Celso Borges no se calla y revela el verdadero motivo de la crisis de lesiones en Alajuelense: “Nunca había visto esto”

El capitán de Alajuelense habló sin rodeos sobre uno de los temas que más polémica ha suscitado en el liguismo: las constantes lesiones.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Esto dijo Celso Borges sobre la, lamentablemente, nutrida enfermería manuda.
© LDAEsto dijo Celso Borges sobre la, lamentablemente, nutrida enfermería manuda.

Uno de los grandes problemas de Liga Deportiva Alajuelense en este semestre han sido las lesiones. Uno de sus fichajes, Malcolm Pilone, sufrió una ruptura del ligamento cruzado que lo hará volver en 2027, aproximadamente. Misma lesión que alejará por nueve meses de las canchas a Santiago van der Putten, Guillermo Villalobos e Isaac Badilla, el último en sumarse a la lista.

Antes de que se confirmara la baja del joven atacante, la afición manuda se molestó por esta situación y apuntó directamente contra el preparador físico del primer equipo, Juan Carlos Barrantes, señalándolo como uno de los responsables.

La gestión de las cargas pareciera haber sido un problema serio en la Liga, que quedó eliminada de la fase final del Clausura 2026 con el contundente triunfo de Cartaginés. Empero, en la antesala del cruce con Liberia, uno de sus referentes, Celso Borges, dio su criterio sobre este tema.

¿Qué dijo Celso Borges sobre las constantes lesiones en LDA?

“Una lesión siempre es multifactorial, no depende solo de una situación. Lo de las rodillas de los muchachos y lo de Badilla es lamentable, es triste, pero es accidental totalmente”, le dijo Celso Borges a Teletica Radio en su llegada al Estadio Edgardo Baltodano.

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Y terminó descarta do de cuajo que se debiera al problema señalado por parte del liguismo: “Son esas cosas que uno no desea que pasen nunca, yo nunca había visto esos accidentes, porque son accidentes, y ya por más preparación que haya eso afecta al grupo anímicamente, perder a un compañero por el resto de una temporada. Pero no tiene nada que ver con la preparación”, cerró.

Ahora, Alajuelense deberá pasar página y concentrarse en el próximo semestre. Una vez defina si Óscar “Machillo” Ramírez continúa al mando del equipo, le tocará salir al mercado a buscar refuerzos mientras vela por la recuperación de sus elementos que están en la enfermería.

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En síntesis

  • Celso Borges desmintió que la plaga de lesiones sea culpa de la preparación física y aseguró que se trata de situaciones “totalmente accidentales”.
  • El referente manudo confesó que “nunca había visto” tantos accidentes seguidos, admitiendo que perder a cuatro jugadores por ligamento cruzado golpeó fuerte al grupo.
  • Con las bajas de Pilone, van der Putten, Villalobos y Badilla, la Liga termina un semestre para el olvido tras confirmarse su eliminación del torneo.

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