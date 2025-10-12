Cambio inesperado: la FIFA favorece a Costa Rica en el momento más decisivo de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026

Aunque la Selección de Costa Rica logró rescatar un punto valioso en su última visita al siempre complicado Estadio Francisco Morazán de Honduras, el equipo de Miguel “Piojo” Herrera no atraviesa su mejor momento futbolístico.

La Tricolor acumula tres empates en tres partidos disputados en la ronda final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, y ya son cinco igualdades consecutivas si se toma en cuenta su participación en la Copa Oro 2025.

El estancamiento de La Sele

Esa falta de contundencia para transformar empates en victorias ha comenzado a pasar factura: en la última actualización del ranking FIFA, del pasado 18 de septiembre, Costa Rica cayó siete posiciones, ubicándose en el puesto 47 a nivel mundial.

Esta es una posición que refleja el flojo rendimiento del equipo y que, de mantenerse, lo dejaría casi condenado al bombo 3 en caso de conseguir la clasificación a Norteamérica 2026.

FIFA prepara un respiro para Costa Rica

Sin embargo, en medio de este panorama, llegó una buena noticia para los ticos: el medio especializado Cambio de Juego anticipó un pequeño pero valioso ascenso para Costa Rica en la próxima actualización del listado, programada para el 22 de octubre.

Según el análisis, a pesar de la seguidilla sin victorias, La Sele subiría un puesto —del 47 al 46— superando a Eslovaquia, que perdería cinco lugares tras una racha negativa en las eliminatorias de la UEFA.

Y el impulso podría ser mayor: el lunes, Costa Rica recibirá a Nicaragua (actualmente 133° en el ranking), y en caso de conseguir una victoria contundente, los puntos obtenidos por diferencia de goles podrían permitirle escalar un par de posiciones adicionales.

A pesar del ascenso, Costa Rica se mantendría como la quinta selección de Concacaf en el ranking, por detrás de México (14°), Estados Unidos (16°), Canadá (27°) y Panamá (29°).