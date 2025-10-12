Revelan el polémico motivo por el que Alajuelense limpió a un jugador que ahora brilla en La Sele del Piojo Herrera: “Era mentira…”

Cuando se menciona el nombre de Aarón Murillo, los fanáticos del fútbol costarricense piensan de inmediato en el Club Sport Herediano, donde el volante de 27 años se consolidó, se convirtió en bicampeón nacional y terminó ganándose un lugar en la Selección de Costa Rica.

Bajo el mando de Miguel “Piojo” Herrera, fue una de las figuras más destacadas en el clásico centroamericano ante Honduras, disputado el pasado miércoles en San Pedro Sula.

Pero detrás de este presente exitoso hay una historia poco conocida: Murillo se formó en Liga Deportiva Alajuelense, pasó por todas sus divisiones menores y, pese a permanecer once años en el club, nunca llegó a debutar con el primer equipo rojinegro.

¿Por qué borraron a Aarón Murillo de LDA?

En una entrevista concedida por Vicente Murillo, padre del jugador, al diario La Teja, reveló los motivos polémicos que llevaron a su salida de la Liga cuando apenas daba sus primeros pasos como futbolista profesional.

Según explicó su padre, Aarón siempre fue un estudiante aplicado, fiel al consejo de sus padres de priorizar los estudios como base para su futuro. Pero esa responsabilidad terminó jugándole en contra.

Aarón Murillo vive su mejor momento (CS Herediano).

“Él ha sido un estudiante excelente, pero regresando del Mundial menor en Chile le tocó hacer bachillerato, y en un partido que le programaron un viernes, el profe no le dio permiso de ir a hacer el examen. Nosotros le dijimos que lo más importante era su bachillerato, y como dos veces le dijeron que no al permiso, entonces hablamos con el coordinador de liga menor que le dijo que fuera a hacer el examen, y después de eso, perdió la titularidad con la Liga”, relató don Vicente.

Con cierta decepción, el padre del mediocampista continuó: “Cuando llegamos ahí siempre nos dijeron que lo más importante eran las notas, pero al final me di cuenta de que no, era mentira. Me lo quitaron en la Liga. Pero gracias a Dios, el técnico Luis Fallas lo conocía y lo buscó para llevárselo a Guadalupe, donde jugó más de 130 partidos”.

Aarón Murillo, el ingeniero de la Tricolor

Hoy, Aarón Murillo disfruta su mejor momento: es figura indiscutible en el Herediano, seleccionado nacional y todavía sigue adelante con su carrera universitaria.

“Le falta muy poco para graduarse de Ingeniería Industrial. Primero estudiaba Electromecánica, pero era muy larga, así que se cambió. Es un hijo ejemplar y tengo fe en Dios de verlo pronto graduado”, expresó su orgullosa madre, Rosa Fonseca.