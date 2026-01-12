“No hay acuerdo”: Alajuelense enfrenta el revés que frena la llegada de Ángel Zaldívar cuando Machillo Ramírez ya lo esperaba

La afición de la Liga Deportiva Alajuelense vive horas de enorme expectativa ante la inminente contratación de Ángel Zaldívar, delantero mexicano de 31 años que está listo para arribar al estadio Alejandro Morera Soto tras desvincularse del Juárez FC de la Liga MX.

El acuerdo entre las partes está prácticamente cerrado y sólo restan detalles contractuales menores para que el atacante estampe la firma y se convierta en el segundo refuerzo del equipo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez de cara al Torneo Clausura 2026.

El caso Toril frena el anuncio de Zaldívar

Sin embargo, en Alajuela no habrá anuncio oficial hasta resolver otro asunto clave: la salida de Alberto Toril. Al delantero español aún le restan seis meses de contrato, pero la dirigencia rojinegra ya le comunicó que no seguirá en el club.

Tal como expresó el gerente deportivo Carlos Vela, “para traer hay que sacar”, y el ariete de 28 años, que no es titular en los esquemas del Machillo, ocupa uno de los valiosos cupos de extranjero. El problema es que, hasta ahora, las negociaciones para acordar su finiquito no han sido provechosas.

“No hay acuerdo de finiquito”

Este lunes, el periodista Kevin Jiménez se refirió al tema en el programa Seguimos. “Ángel Zaldívar será el nuevo delantero de LDA. Ya hay un acuerdo de palabra, faltan ver algunos detallitos; las dos partes confirman que será el nuevo delantero de la Liga. Entre hoy y mañana probablemente se firme”, comenzó repasando el especialista en fichajes.

Los manudos esperan a Ángel Zaldívar (Getty).

“No creo que se anuncie hasta que no se finiquite a Toril. Toril sigue entrenando, ya le comunicaron que no sigue y de momento no hay acuerdo de finiquito. No se va hasta que no le paguen lo que él pidió”, añadió Jiménez, quien igualmente se mostró optimista respecto a que las negociaciones lleguen a buen puerto en el corto plazo.

Así, todo apunta a que la oficialización del fichaje de Ángel Zaldívar podría demorarse hasta que Alajuelense y Alberto Toril logren alcanzar un acuerdo para la salida del delantero español, quien arribó al club bajo la dirección de Alexandre Guimarães.