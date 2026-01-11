Fuera de Saprissa: Kevin Jiménez confirma una nueva víctima de la limpieza de Vladimir Quesada

El Deportivo Saprissa ya oficializó varias salidas desde que bajó el telón del Torneo Apertura 2025. Por distintos motivos, de cara al Clausura 2026 el DT Vladimir Quesada no contará con nombres como Nicolás Delgadillo, Mauricio Villalobos, Warren Madrigal, Yoserth Hernández, Douglas Sequeira, Dax Palmer, Gustavo Herrera y Kenay Myrie.

Sin embargo, el mercado de fichajes sigue abierto y la lista de bajas no se detiene. Este domingo, el periodista Kevin Jiménez confirmó una información que en Tibás ya se manejaba como un secreto a voces: Marcos Escoe no continuará en el club.

Marcos Escoe regresa a la Liga de Ascenso

El atacante, que había firmado en agosto de 2025 un contrato por dos años, será enviado a préstamo apenas cinco meses después de su llegada, luego de no lograr consolidarse en el primer equipo.

“Marcos Escoe regresará a Pitbulls a préstamo procedente del Deportivo Saprissa, se espera que mañana se cierre todo”, anunció Jiménez en sus redes. El paso de Marcos Escoe por Saprissa fue breve y con muy poco margen para destacarse. Apenas disputó cuatro partidos oficiales y acumuló 103 minutos en cancha, números que reflejan la escasa confianza que terminó teniendo el cuerpo técnico en él durante el semestre.

Más allá del tiempo limitado, sus apariciones tampoco lograron convencer a la exigente afición morada. Un error puntual, una ocasión desperdiciada en la victoria 3-1 ante Guadalupe, le valió chiflidos desde la grada y terminó marcando su corto ciclo en Tibás.

De esta manera, el ex Herediano volverá al club del que provenía con la intención de sumar minutos y relanzar su carrera, mientras Saprissa continúa ajustando piezas en plena pretemporada.