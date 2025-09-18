FIFA no perdona a Costa Rica: el castigo que la pone de rodillas ante toda Centroamérica y deja mal parado al Piojo Herrera

Aunque Miguel Herrera cuenta con el respaldo de la Federación Costarricense de Fútbol, los resultados no han acompañado en el arranque de las Eliminatorias. Los empates frente a Nicaragua y Haití dejaron a la Tricolor en una posición incómoda, generando dudas sobre el funcionamiento del equipo.

Esta situación terminó reflejándose en el ranking FIFA, donde Costa Rica recibió un duro castigo que evidencia el mal momento que atraviesa y la presión que recae sobre el proyecto del “Piojo”.

El castigo de la FIFA a Costa Rica

La Selección de Costa Rica sufrió un duro golpe en la actualización del ranking FIFA de septiembre 2025, cayendo siete posiciones y dejando en evidencia el difícil momento que atraviesa bajo la dirección de Miguel “Piojo” Herrera.

El retroceso de los ticos resulta todavía más llamativo si se compara con el resto del mundo: únicamente Zimbabue perdió más posiciones que Costa Rica, con un total de nueve escalones.

Costa Rica cayó hasta el puesto 47 del ranking FIFA con 1481 puntos, reflejando un retroceso que la golpea de lleno en su prestigio internacional. El desplome se explica principalmente por las derrotas frente a rivales directos de su grupo eliminatorio: perdió 7.69 puntos contra Nicaragua y otros 5.02 ante Haití.

Costa Rica, en deuda y bajo presión internacional

El arranque irregular de la Tricolor en las Eliminatorias y la dura caída en el ranking FIFA dejan claro queCosta Rica enfrenta uno de sus momentos más críticos en los últimos años tras los últimos resultados.

Los empates ante Nicaragua y Haití, sumados al castigo en la clasificación mundial, colocan al “Piojo” Herrera contra las cuerdas y obligan al equipo a reaccionar pronto si quiere mantener vivo su sueño de estar en el Mundial 2026.

