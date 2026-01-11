José Giacone se prepara para dirigir por segunda vez al Club Sport Herediano. El técnico argentino viene de ser campeón con el Diriangén FC, club con el que decidió no extender el contrato debido a que Jafet Soto lo llamó para que sea su sucesor en el banco.

El máximo dirigente de Herediano estuvo al mando del equipo durante la mitad del campeonato. Anteriormente, habían sido parte Pablo Salazar, quien estuvo apenas dos juegos en la Liga Promérica. Luego, lo sucedió Hernán Medford, pero tuvo el mismo final con siete partidos en el Apertura.

En estos nueve encuentros, Jafet Soto tuvo un gran problema que estuvo a punto de provocarle una sanción al Team. El mandamás no administró los minutos de los jugadores menores de 21 años de la mejor manera, algo que expuso Giacone en sus primeros días como DT florense.

“Estamos muy contentos. Tenemos dos o tres jugadores buenos por puesto, así como muchos jóvenes que están en la selección Sub-20. Ellos van a ayudar con los minutos, que fueron un problema el torneo pasado. Se dejó mucho para el final y queremos ser equilibrados con ese tema“, comentó el técnico argentino.

El debut de Herediano en el Torneo Clausura 2026

Herediano iniciará su camino en el Torneo Clausura 2026 el próximo miércoles 14 de enero. Lo hará contra Sporting FC, uno de los equipos que se preparó para dar pelea en los puestos de clasificación. Ahora tiene como entrenador a Andrés Carevic.

Los fichajes de Herediano para el Clausura 2026

El cuadro rojiamarillo tendrá listo para su estreno a Randall Leal, Keysher Fuller, Everardo Rubio y José Tepa González. Además, renovó los contratos de jugadores importantes como Allan Cruz y Haxzel Quirós.

