FIFA tiene la decisión final: figura de Guatemala espera la noticia que puede darle un lugar en el Mundial 2026

Guatemala aguarda por una figura que podría meterse en la venidera Copa del Mundo. Después de la castigada temporada 2025, una luz de esperanza aparece al final del camino de los chapines. De una u otra forma, tendrían representación.

Todo apunta a que la presencia de Mario Escobar Toca podría ser la forma en la que los guatemaltecos vean su bandera en la máxima competencia. Después del fracaso de la La Bicolor en las Eliminatorias al Mundial 2026, es la última chance.

Recientemente, Escobar Toca prestó algunas declaraciones que lo vincularían con la disputa de la cita mundialista venidera. El colegiado estaría en preparación para ocupar su lugar entre los cuerpos arbitrales de este torneo con 48 participantes.

Mario Escobar Toca sería árbitro FIFA de Guatemala para el Mundial 2026

“Yo mañana viajo”, fue la breve frase con la que Mario Escobar Toca le confirmó este viernes a Guatefutbol.com que participará de un seminario en Río de Janeiro, Brasil, que se realizará entre el 12 y el 18 de enero. Sería su último paso previo al Mundial.

Escobar Toca se presentará en el Aeropuerto Internacional La Aurora este sábado por la tarde para viajar rumbo a tierras brasileñas. De esta manera, se incorporará a las evaluaciones oficiales. En caso de superarlas, arbitrará en la máxima competencia.

Mario Escobar Toca, posible representante de Guatemala en el próximo Mundial FIFA (RRSS).

Desde la Federación de Fútbol de Guatemala se espera que el colegiado cumpla de manera satisfactoria con la última serie de testeos. En caso de que lo haga, se transformará en representante guatemalteco en la máxima cita tripartita de 2026.