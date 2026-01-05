Peligra el Mundial 2026: la pésima noticia que alarma a dos selecciones rivales de Panamá en el Grupo L

La Selección de Panamá inició su cuenta regresiva para el Mundial 2026 el pasado 5 de diciembre, cuando el sorteo de la FIFA la sembró junto a Inglaterra, Croacia y Ghana en un complicadísimo Grupo L, que se jugará mayormente para los canaleros en Toronto, Canadá.

El seleccionador Thomas Christiansen le planteó a la FEPAFUT hacer base en dicha ciudad canadiense. Allí, concretamente en el BMO Field, la Marea Roja se medirá a sus dos primeros rivales, que en las últimas horas recibieron malas noticias directamente desde la élite del fútbol europeo.

Ghana y Croacia, en alerta por la lesión de sus figuras

Este 5 de enero fue un lunes negro para los aficionados croatas y ghaneses debido a que se confirmaron las graves lesiones de dos de sus principales figuras: los centrales Joško Gvardiol (Manchester City) y Mohhamed Salisu (AS Mónaco), respectivamente, poniendo en peligro su presencia en el Mundial 2026.

En el caso de Gvardiol, los Citizens aclararon que sufrió una fractura de tibia en el partido ante Chelsea. “El defensor será operado a finales de esta semana y se continuará evaluando la extensión de la lesión y su pronóstico”, reza el comunicado emitido por el club, que podría salir al mercado a buscar un reemplazante provisorio.

El tiempo estimado de recuperación para este tipo de lesión es de 3 a 6 meses. Un período similar —aunque se cree que menor— al que enfrentaría Salisu, quien en el epílogo del cruce con Olympique de Lyon cayó al césped, sujetándose la rodilla izquierda con visibles muecas de dolor. El diagnóstico que dio Mónaco, una ruptura del ligamento cruzado anterior que requerirá intervención quirúrgica, es desalentador de cara a la cita máxima.

Gvardiol y Salisu corren riesgo de perderse el Mundial 2026. (Fotos: AFP y PsnewZ)

Ambos son centrales físicamente imponentes, que han sido importantes para ayudar a su país a clasificar al Mundial. Salisu, de 1,88 metros y 26 años, fue titular indiscutido en las eliminatorias de la CAF con Ghana: disputó siete encuentros (598 minutos), en los que aportó dos goles. Algo similar pasó con Gvardiol, que tiene como plus una técnica depurada y fue autor de un tanto y una asistencia en los cinco juegos (345′) que representó a Croacia en la clasificatoria europea.

¿Cuándo debuta Panamá en el Mundial 2026?

La carrera contrarreloj ya comenzó y, dada la jerarquía de ambos futbolistas, su ausencia podría beneficiar a Panamá. El debut de los centroamericanos en el Grupo L será el 17 de junio, ante Ghana, en el BMO Field. Luego, se medirán a Croacia (23/6) en el mismo reducto y cerrarán contra Inglaterra (27/6) en el MetLife Stadium de Nueva York.