El castigo más duro para el Piojo Herrera: la FIFA sentencia el destino de Costa Rica rumbo al Mundial 2026

Para la Selección de Costa Rica que dirige Miguel “Piojo” Herrera, el empate 1-1 frente a la Selección de Nicaragua en Managua fue mucho más que un inicio decepcionante de la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El juego que mostró el equipo tricolor dejó serias dudas, sobre todo cuando no pudo sostener la ventaja convertida por Alexis Gamboa pese a jugar en superioridad numérica durante el tramo final.

La FIFA condena a Costa Rica

Pero además, el resultado significa un mazazo inesperado: al haber dejado puntos ante un rival que ocupa el puesto 130 del ranking FIFA —90 posiciones más abajo que La Sele, que estaba en el puesto 40—, la próxima actualización del ranking, programada para el 17 de septiembre, traerá consecuencias.

Según las proyecciones de la página Cambio de Juego, Costa Rica estaría cayendo tres lugares, hasta el escalafón 43, ya que el empate con Nicaragua le dedujo 7,69 puntos. De esta forma, sería superado por Costa de Marfil (42), Paraguay (41) y Hungría (40). Y esto tiene un impacto directo en la Copa del Mundo.

¿Qué bombo ocuparía La Sele en el sorteo mundialista?

En caso de lograr la clasificación, los dirigidos por el estratega mexicano están virtualmente condenados a ocupar el Bombo 3 en el sorteo mundialista. Incluso, las proyecciones marcan que hoy hay más chances de caer al Bombo 4 que de lograr una remontada milagrosa hacia el Bombo 2, que ya parece fuera del alcance para los ticos.

Aunque a La Sele todavía le queda un partido antes de la actualización —el martes 9 de septiembre frente a Haití—, la posición de su rival en el ranking, en el puesto 90, dificulta que el resultado otorgue una suma significativa de puntos como para evitar la caída.

El ranking que se tomará en cuenta para el sorteo mundialista será el de diciembre de 2025, cuando la FIFA realice el evento en el que se conocerán los grupos. Costa Rica aún tiene camino por recorrer, pero tras un inicio que preocupa, lo más urgente parece ser asegurar la clasificación. Después, se verá en qué bombo termina cayendo La Sele.