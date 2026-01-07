Es tendencia:
Panamá

"No es tema de Thomas Christiansen": Panamá enciende las alarmas con la noticia que más preocupa rumbo al Mundial 2026

Panamá recibe una noticia que pone en vilo a todos de camino al Mundial 2026 y poco puede hacer Thomas Christiansen.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Panamá comienza su camino hacia la Copa del Mundo. El mismo estará cargado de responsabilidades sumamente importantes para la preparación del equipo. La plantilla deberá llegar de la mejor manera a su segunda participación mundialista.

Después de conseguir el gran objetivo en las Eliminatorias al Mundial 2026, una lista de pedidos trazados por Thomas Christiansen está como plan de trabajo. El entrenador, especialmente, pidió actividad para sus dirigidos de cara a la cita.

El año iniciará con la disputa de dos amistosos por fuera de la FIFA, aunque ahora preocupa lo que pueda suceder en marzo. Ningún rival de jerarquía aparece en el horizonte canalero, por lo que la exigencia podría ser más baja de lo esperado.

Panamá prepara sus amistosos del 2026 camino a la Copa del Mundo: posibles oponentes

Panamá visitará a Bolivia el 18 de enero en el Estadio IV Centenario de Tarija, a la vez que recibirá a México el 22 del mismo mes en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Todo, como se mencionó anteriormente, fuera del régimen de la FIFA.

Los oponentes de la Selección Nacional tienen rivales para la fecha oficial que se dará en marzo, lo que genera incertidumbre entre los canaleros. En A La Candela, se analizó cuál podría ser el futuro del equipo previo a disputar la máxima cita.

“Eso no es tema de Thomas Christiansen, es tema de la Federación”, deslizaron sobre la mesa de debate. Se entiende que, de no surgir una grata sorpresa, puede que un elenco africano sea el oponente de los panameños durante el tercer mes.

