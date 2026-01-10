Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

Advertencia de la FIFA: Panamá recibe una notificación de Gianni Infantino para no quedarse sin Mundial 2026

FIFA advierte a Panamá a través de su presidente Gianni Infantino de cara al Mundial 2026.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Panamá recibe una dura advertencia por parte de la FIFA.
© RRSSPanamá recibe una dura advertencia por parte de la FIFA.

Panamá disfruta del comienzo de un año histórico. Después de alcanzar la meta propuesta en las Eliminatorias al Mundial 2026, la alegría se manifestó en cada uno de los rostros canaleros. Pero el deber llama, y ahora tienen que cumplir.

Mientras Thomas Christiansen se encarga de observar a todos y cada uno de los futbolistas que podrían integrar la nómina final, las autoridades de FEPAFUT se ocupan de otras tareas. Todavía queda tiempo para limar aquellos detalles.

Una advertencia de Gianni Infantino llevó a que se alteren algunos planes para los panameños. Nadie quiere quedarse fuera de la Copa del Mundo. Será esta la segunda presentación de la Selección Nacional en una máxima competencia.

Revés confirmado para Thomas Christiansen: Panamá pierde dos figuras para los amistosos previo al Mundial 2026

ver también

Revés confirmado para Thomas Christiansen: Panamá pierde dos figuras para los amistosos previo al Mundial 2026

Panamá recibe una advertencia de la FIFA para la compra de entradas al Mundial 2026

A través de un posteo en su cuenta oficial de Instagram, Gianni Infantino dio la fecha límite para la compra de entradas de Selección Aleatoria para el Mundial 2026. El presidente de la FIFA explicó cuál es la modalidad para adquirir boletos.

“¡Solamente quedan tres días para obtener la oportunidad de ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 en vivo! Participa en la nueva fase de venta del Sorteo de Selección Aleatoria y súmate a la lotería para comprar una entrada”, dijo.

“Serán 104 partidos en Canadá, México y Estados Unidos. ¡No te vayas a perder la oportunidad de formar parte del mejor espectáculo del planeta! La fecha límite es el martes 13 de enero del 2026 a las 17.00 horas CET”, finalizó.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
FIFA tiene la decisión final: figura de Guatemala podría ir al Mundial 2026
Guatemala

FIFA tiene la decisión final: figura de Guatemala podría ir al Mundial 2026

"No es tema de Christiansen": Panamá enciende las alarmas rumbo al Mundial 2026
Panama

"No es tema de Christiansen": Panamá enciende las alarmas rumbo al Mundial 2026

Peligra el Mundial 2026: la pésima noticia que alarma a dos rivales de Panamá
Mundial 2026

Peligra el Mundial 2026: la pésima noticia que alarma a dos rivales de Panamá

Los tres refuerzos que Saprissa tiene en la mira tras vender a Kenay Myrie
Deportivo Saprissa

Los tres refuerzos que Saprissa tiene en la mira tras vender a Kenay Myrie

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo