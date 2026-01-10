Advertencia de la FIFA: Panamá recibe una notificación de Gianni Infantino para no quedarse sin Mundial 2026

Panamá disfruta del comienzo de un año histórico. Después de alcanzar la meta propuesta en las Eliminatorias al Mundial 2026, la alegría se manifestó en cada uno de los rostros canaleros. Pero el deber llama, y ahora tienen que cumplir.

Mientras Thomas Christiansen se encarga de observar a todos y cada uno de los futbolistas que podrían integrar la nómina final, las autoridades de FEPAFUT se ocupan de otras tareas. Todavía queda tiempo para limar aquellos detalles.

Una advertencia de Gianni Infantino llevó a que se alteren algunos planes para los panameños. Nadie quiere quedarse fuera de la Copa del Mundo. Será esta la segunda presentación de la Selección Nacional en una máxima competencia.

ver también Revés confirmado para Thomas Christiansen: Panamá pierde dos figuras para los amistosos previo al Mundial 2026

Panamá recibe una advertencia de la FIFA para la compra de entradas al Mundial 2026

A través de un posteo en su cuenta oficial de Instagram, Gianni Infantino dio la fecha límite para la compra de entradas de Selección Aleatoria para el Mundial 2026. El presidente de la FIFA explicó cuál es la modalidad para adquirir boletos.

“¡Solamente quedan tres días para obtener la oportunidad de ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 en vivo! Participa en la nueva fase de venta del Sorteo de Selección Aleatoria y súmate a la lotería para comprar una entrada”, dijo.

“Serán 104 partidos en Canadá, México y Estados Unidos. ¡No te vayas a perder la oportunidad de formar parte del mejor espectáculo del planeta! La fecha límite es el martes 13 de enero del 2026 a las 17.00 horas CET”, finalizó.

Publicidad