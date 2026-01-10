Anuncio oficial: Marcel Hernández cierra un acuerdo inesperado con otro equipo de Centroamérica

El Club Sport Herediano ya trabaja bajo las órdenes de José Giacone con la mente puesta en el inicio del Torneo Clausura 2026, programado para el próximo miércoles 14 de enero visitando a Sporting FC.

Sin embargo, en plena pretemporada florense, el goleador y máxima figura del equipo, Marcel Hernández, salió del país para atender un asunto clave para su faceta empresarial.

Un anuncio internacional

Este sábado, el atacante cubano de 36 años confirmó un acuerdo comercial que marca un paso importante para su emprendimiento MH Sports, que a partir de esta temporada vestirá al Inter FA de la Primera División de El Salvador.

Hernández anunció la novedad en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes de la ceremonia junto a un mensaje que resume el camino recorrido: “Desde el 2020 caminamos paso a paso, sin atajos y con mucha fe. ¡Seis años de esfuerzo y sueños que nunca soltamos! Hoy ese camino nos lleva a El Salvador. MH Sports oficialmente viste a Inter FA, equipo de Primera División del país, que confía en nuestro trabajo. Los frutos del esfuerzo siempre llegan. Y este es solo el comienzo”.

Marcel Hernández firmó un acuerdo comercial con el Inter FA de El Salvador

De esta manera, la marca de indumentaria fundada por el propio Marcel Hernández —que ya sponsorea a Guadalupe FC en la Liga Promérica y a Lankaster en la Liga de Ascenso— suma su primer acuerdo fuera de Costa Rica.

El nuevo uniforme del Inter FA

La presentación en El Salvador

Por su parte, desde el cuadro cuscatleco celebraron el anuncio en redes sociales con un video de los nuevos uniformes: el titular, negro con detalles verdes; y el alternativo, rosado con retoques negros.

MH Sports vestirá al Inter FA

“Tenemos que dar todo por estos colores. Nuestra nueva piel es gracias a MH Sports”, publicaron desde Inter FA, sellando un acuerdo que confirma el crecimiento del proyecto empresarial liderado por la figura de Herediano.