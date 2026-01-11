La respuesta de Levante a oferta de Genoa por el hondureño Kervin Arriaga en el mercado de fichajes

Kervin Arriaga es uno de los jugadores del Levante que más se ha destacado a pesar de los malos resultados del equipo en su regreso a la Liga Española.

El hondureño tiene un buen rendimiento y por eso el Genoa de la Serie A de Italia se ha interesado en sus servicios como lo indica el periodista de Marca, Matteo Moretto.

Danielle de Rossi, campeón del mundo con Italia en 2006 y que dirige a los “Rossoblú” busca el fichaje de Arriaga para intentar salvar al club del descenso, actualmente está en la posición 17.

¿Qué postura es la que ha tomado Levante con Kervin Arriaga?

Pepe Danvila, maximo accionista del Levante, ha dejado claro que la cláusula de Kervin es de 20 millones de euros, si lo quieren que paguen. Luce muy complicado que un equipo como Genoa vaya a pagar esa cantidad.

Álvaro de la Rocha fue más allá y asegura que no hay ningún contacto con el jugador, pero que si el interés existe.

“El entorno del jugador está consciente de ese seguimiento, pero no han tenido ningún contacto.

La cláusula de rescisión del ‘Misilito’ en Levante es de 20 millones de euros; el cuadro ‘Granota’ lo tasa cerca de 15M€ para una salida. Tiene contrato hasta 2028″, indica Álvaro de la Rocha.

Esperaremos a ver qué pasa con Kervin Arriaga, pero lo más probable es que no salga de la Liga Española. En la actual jornada el hondureño salió lesionado y en las próximas horas se dará a conocer la gravedad de su lesión.

