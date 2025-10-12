Concacaf lo confirma: el Piojo Herrera recibe la sentencia que acerca a Costa Rica al Mundial 2026 y deja a Honduras en problemas

La Selección de Costa Rica se encuentra ultimando los preparativos para su duelo decisivo ante Nicaragua, por la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Este lunes 13 de octubre, el equipo de Miguel “Piojo” Herrera se enfrentará al conjunto de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional de San José, luego de igualar 1-1 en Managua durante la primera vuelta.

La presión es enorme dentro del camerino tricolor, ya que que Costa Rica necesita ganar sí o sí para seguir con vida en la clasificación mundialista. Pero en medio de ese ambiente de tensión, Concacaf publicó una sentencia estadística que cayó como un verdadero bálsamo para los ticos en la antesala del partido.

La sentencia que alienta a Costa Rica

En su sitio oficial, la Confederación compartió un informe con las estadísticas previas al choque entre ticos y pinoleros, en el que dejó en claro la abismal diferencia entre ambos combinados.

“Costa Rica buscará mantener su racha de siete victorias en casa ante Nicaragua y extender su invicto actual de 15 partidos frente a rivales centroamericanos en Eliminatorias mundialistas (12-3-0)”, señala el reporte.

Costa Rica espera por Nicaragua (FCRF).

Además, Concacaf recordó que La Sele lidera la serie histórica con 17 triunfos, por solo una victoria nicaragüense y dos empates, confirmando así el dominio absoluto de los costarricenses.

Mientras tanto, Nicaragua llega golpeada tras ser vapuleada 3-0 como local por Haití, la gran revelación del grupo. Los caribeños, líderes con 5 puntos y +3 en la diferencia de gol, visitarán ahora a la Honduras de Reinaldo Rueda, que suma los mismos puntos pero con +2.

En Tegucigalpa saben que no ganar complicaría seriamente el panorama catracho, sobre todo si Costa Rica impone condiciones ante los pinoleros.

¿Cómo están las posiciones en el Grupo C?

Con tres fechas disputadas, la tabla del Grupo C muestra un escenario muy cerrado rumbo al Mundial 2026:

