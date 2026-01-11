Una millonada por Jorge Álvarez: Olimpia endurece su postura y exige mucho más de $500 mil a Alajuelense

El panorama alrededor de Jorge Álvarez y una posible salida hacia la Liga Deportiva Alajuelense cambió de forma drástica en las últimas horas, luego de que Olimpia decidiera endurecer su postura en medio de las conversaciones por su posible salida.

El interés mostrado por el club costarricense en hacerse con el mediocampista no pasó desapercibido y encendió las alertas en la directiva de Olimpia, que ya piensa en el próximo semestre. Por este motivo, las condiciones cambiaron.

¿Cuál es la nueva postura de Olimpia por dejar ir a Jorge Álvarez?

La nueva postura de Olimpia para dejar salir a Jorge Álvarez es clara: el club hondureño ahora exige 700 mil dólares (348.360,740 colones costarricenses) como precio de salida según reveló el diario Diez.

Inicialmente, el monto de 500 mil dólares ya representaba una cifra elevada para Alajuelense, pero con la actualización del precio a 700 mil dólares, la operación se vuelve prácticamente inviable para el conjunto rojinegro.

Jorge Álvarez – Olimpia

Un fichaje para disputarse hasta el final

Aunque la negociación presenta varias dificultades, existe un elemento que juega a favor de Alajuelense: la voluntad del propio Jorge Álvarez. El mediocampista termina su contrato con Olimpia a final de año y tiene claro su objetivo de reforzar al conjunto rojinegro.

A pesar de que la cifra de 700 mil dólares luce sumamente complicada para el panorama económico de Alajuelense, la dirigencia rojinegra por ahora no da el tema por cerrado y buscará pelear la negociación hasta el final.