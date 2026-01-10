El Club Sport Herediano ya firmó un acuerdo con Fernando Lesme para que sea nuevo jugador rojiamarillo a partir del próximo mercado de fichajes. El delantero, que pertenece al Celaya de México, llegará como agente libre ya que finaliza su contrato en junio.

Este viernes, José Giacone confirmó que el propio delantero será parte de Herediano a partir de la próxima temporada. Sin embargo, su futuro podría tomar un giro inesperado sabiendo que Liberia tiene el cupo de extranjero totalmente lleno.

Por este motivo, Lesme podría romper su contrato con el equipo pampero en este mismo mercado. Según la información del periodista Kevin Jiménez, en Liberia “están analizando finiquitarlo” y el mismo detalló que hay un equipo fuera de Costa Rica que lo sigue de cerca.

En Guatemala se fijan en Fernando Lesme

El club que “está interesado” es Xelajú, donde dirige Roberto Hernández, entrenador mexicano que lo tiene en la mira por su paso con Celaya en la Liga de Expansión MX. También aparece como una opción Sporting FC, uno de los equipos que más se está reforzando.

Fernando Lesme llegará a Herediano en el mes de julio, cuando comience la nueva temporada. No obstante, estos días serán importantes para determinar en qué club jugará antes de ponerse la camiseta del Team.

El problema que debe solucionar Herediano antes de la llegada de Lesme

Cabe recordar que Herediano no puede traerlo este mismo mercado porque tiene sus plazas de extranjeros completas. Giacone tiene en su planilla a Getsel Montes, Sergio Rodríguez, Everardo Rubio, Tepa González y Marcel Hernández. En julio, uno de ellos deberá salir para darle lugar a Lesme.