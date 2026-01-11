Debut con tensión: Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla vivieron un momento muy incómodo en el empate de Pumas

Este domingo 11 de enero, los centroamericanos Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla tuvieron su primera presentación oficial del 2026 defendiendo los colores de Pumas de la UNAM.

El equipo universitario debutó en el Clausura 2026 de la Liga MX recibiendo a Querétaro FC en el Estadio Olímpico Universitario. A pesar de tratarse del primer partido del semestre, los aficionados auriazules no dejaron pasar la oportunidad de manifestar su descontento: el recuerdo de la eliminación en el Play-In del Apertura 2025 y más de una década sin títulos nacionales pesaron desde el arranque del torneo.

Pumas se estrenó en el Clausura de la Liga MX (Pumas UNAM).

ver también 8 futbolistas de Costa Rica, Honduras y Guatemala que hicieron historia jugando en Argentina

Empate 1-1 y un final incómodo

Tras una primera mitad sin goles, pero con mayor iniciativa de Pumas, el marcador se abrió al minuto 49. Carrasquilla encontró un espacio y sacó un potente disparo que, tras desviarse en un defensor visitante, terminó dentro del arco para adelantar a los universitarios. El partido parecía encaminado hacia una victoria local, pero con el correr de los minutos los dirigidos por Efraín Juárez comenzaron a perder intensidad, se replegaron y le cedieron terreno a Querétaro.

Los Gallos ajustaron y encontraron premio al minuto 71, cuando Mateo Coronel apareció para empatar el encuentro y cambiar por completo el desarrollo del partido. A partir de ese momento, la visita tomó confianza y puso en aprietos a la defensa de Pumas, que mostró un desgaste evidente en el tramo final.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El silbatazo final llegó con el marcador igualado y desató un momento muy incómodo en el Olímpico Universitario: fuertes abucheos dirigidos al rendimiento colectivo del equipo bajaron desde las gradas. Las imágenes se viralizaron rápidamente y reflejaron el fastidio de la afición auriazul por haber dejado escapar una victoria que parecía encaminada.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas?

Con este empate, Pumas arranca el Clausura 2026 con un punto y varias señales de alerta. En la próxima jornada deberá visitar a Tigres UANL, actual subcampeón del fútbol mexicano, en un escenario complejo que pondrá a prueba al equipo de Keylor y Carrasquilla.

Publicidad

ver también Junto a Di María y Neymar: Keylor Navas recibe la sentencia que lo pone en la cima de Latinoamérica

El duelo ante Tigres en el Estadio Universitario está programado para disputarse el próximo miércoles 14 de enero, a partir de las 9:00 p.m. de Costa Rica (8:00 p.m. de Panamá).